Bilal Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: Algı operasyonlarını tek tek çürüttü! "Kastım siyasi değil milli duruş"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda sarf ettiği "Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Bugün İsrail soykırım yapamazdı. Biz Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail şu soykırımı yapamazdı" sözlerinin ardından sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına ve eleştirilere A Haber ekranlarında yanıt verdi.

Bilal Erdoğan, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, kastettiği hususun siyasi bir parti değil, milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına verilmesi gereken asgari destek olduğunu vurguladı.

İşte Bilal Erdoğan'ın A Haber'e özel yaptığı o açıklamaların tamamı ve satır başları:

"MAKSADIM MİLLETÇE ASGARİ DESTEK VURGUSUYDU"

Bilal Erdoğan, sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek, kastettiği gücün milleti temsil eden makama verilen destek olduğunu belirtti. Erdoğan, "Benim oradaki kastım özellikle milletçe... Milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden olması gereken asgari destek. Cumhurbaşkanı dışarıda Türkiye'nin tamamının menfaatlerini temsil ediyor. Orada Cumhurbaşkanımızın arkasında durmayı özellikle vurguluyorum." ifadelerini kullandı.