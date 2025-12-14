Türkiye'de "nüfus" alarmı! Doğurganlık hızı 1.4'e geriledi: Kritik eşik aşıldı

(foto: ahaber.com.tr)

KÜRESEL OYUN: ROCKEFELLER VE NÜFUS KONSEYİ

Prof. Dr. Cemalettin Şahin, 1960'larda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye nüfus planlaması yardımı yapan "Population Council" (Nüfus Konseyi) ve Rockefeller Vakfı'nın rolüne dikkat çekti ve "Population Council denen bir konsey var, Nüfus Konseyi diyoruz biz buna, Rockefeller tarafından kurulmuş. Bu konsey 1960'ların başında dünyada 20 tane ülkeye nüfus planlaması yapması için yardımda bulunuyor. Bu planların yapıldığı ülkelerin birçoğu bu krizi fazlasıyla yaşıyor. Güney Kore'de şu an nüfus hiç artmıyor. Batı ülkelerinden örnek verelim, mesela Danimarka; orada da çok ciddi bir nüfus krizi var. Dünyada nüfus krizi yaşayan ülkeler var, bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye." dedi.