Karayipler’de savaş rüzgarları! ABD Venezuela’dan ne istiyor? | PERSPEKTİF

PERDE ARKASINDAKİ ASIL NEDENLER

Uzmanlar, ABD'nin Venezuela üzerindeki baskısının ardında yatan asıl nedenleri üç temel başlıkta topluyor. Washington yönetiminin, Venezuela'yı Rusya ve Çin'in Batı Yarımküre'deki "ileri karakolu" olarak gördüğü ve bu nüfuzu kırmak istediği belirtiliyor. Bölgedeki askeri tehdit algısı da dikkat çeken bir diğer unsur.

Rusya'nın Karakas yönetimine S-300 hava savunma sistemleri ve savaş uçakları göndermesi, ABD için stratejik bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlarla birlikte Çin faktörü de masada; Pekin yönetiminin Venezuela petrolünü satın alarak ABD yaptırımlarını delmesi ve bölgede ekonomik olarak kök salması, Washington'ı rahatsız eden en kritik faktörler arasında gösteriliyor.