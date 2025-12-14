Karayipler’de savaş rüzgarları! ABD Venezuela’dan ne istiyor? | PERSPEKTİF

14 Aralık 2025, Pazar
14.12.2025
Karayipler, son yılların en sert jeopolitik krizine sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik sert açıklamaları, askeri hareketlilik ve karşılıklı yaptırımlarla bölgede tansiyonu yükseltti. Washington yönetimi gerilime gerekçe olarak "uyuşturucuyla mücadeleyi" gösterse de, perde arkasında Rusya ve Çin'in bölgedeki varlığına karşı bir güç savaşı olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "Güneş Karteli"ni yönetmekle suçlaması ve orduya tam yetki vermesiyle başlayan süreç, bölgeyi sıcak çatışmanın eşiğine getirdi. Karayipler'de artan askeri yığınak ve diplomatik hamleler, krizin sadece iki ülke arasında kalmayacağını gösteriyor.

ABD'DEN KARAYİPLER'E ASKERİ YIĞINAK

ABD yönetimi, Venezuela açıklarına dünyanın en büyük uçak gemilerinden USS Gerald Ford ve saldırı grubunu gönderdi. Bölgede 20'den fazla tekneye saldırı düzenlenirken, 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Washington, bu hamleleri "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" kapsamında değerlendiriyor.

MADURO'DAN "SAVAŞ HAZIRLIĞI" TALİMATI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin tehditlerine karşı orduya "savaş hazırlığı" emri verdi. Ülke genelinde ve Karayipler kıyılarında 72 saat süren askeri tatbikatlar gerçekleştirilirken, 5 bin 600 yeni askerin orduya katıldığı açıklandı. Maduro, ABD'nin hamlelerini "emperyalist saldırganlık" olarak nitelendirdi.

PERDE ARKASINDAKİ ASIL NEDENLER

Uzmanlar, ABD'nin Venezuela üzerindeki baskısının ardında yatan asıl nedenleri üç temel başlıkta topluyor. Washington yönetiminin, Venezuela'yı Rusya ve Çin'in Batı Yarımküre'deki "ileri karakolu" olarak gördüğü ve bu nüfuzu kırmak istediği belirtiliyor. Bölgedeki askeri tehdit algısı da dikkat çeken bir diğer unsur.

Rusya'nın Karakas yönetimine S-300 hava savunma sistemleri ve savaş uçakları göndermesi, ABD için stratejik bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlarla birlikte Çin faktörü de masada; Pekin yönetiminin Venezuela petrolünü satın alarak ABD yaptırımlarını delmesi ve bölgede ekonomik olarak kök salması, Washington'ı rahatsız eden en kritik faktörler arasında gösteriliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE

Krizin tırmandığı dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, gerginliğin bir an evvel yatışması temennisinde bulundu.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN AMBARGO

Gerilim, sivil havacılığı da vurdu. Trump'ın "Venezuela hava sahası kapatılacak" açıklamasının ardından, birçok uluslararası havayolu şirketi Venezuela uçuşlarını askıya aldı veya rotalarını değiştirdi. Karakas yönetimi, bu kararı "egemenlik ihlali" olarak tanımladı.

