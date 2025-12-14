CANLI | A Haber Güllü’nün öldüğü o evin önünde

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan'ın Güllü'yü 'Seni atacağım şimdi' diyerek aşağıya ittiği ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün öldürüldüğü o evin önünden olay yerinden canlı aktarıyor.

GÜLLÜ'NÜN KOMŞULARI A HABER'DE

Güllü'yü sık sık gördüğünü belirten komşusu, kızının çalıştığı iş yerine alışveriş için gittiğini, bu nedenle kendisini tanıdığını söyledi. Kızı hakkında olumsuz bir şey duymadığını ifade eden başka bir mahalle sakini ise Güllü Hanım'ın çalıştığı kuaföre birkaç kez geldiğini, hanımefendi, güler yüzlü ve şakalaşmayı seven biri olduğunu dile getirdi. Kimseye zararı olmayan bir yapısı bulunduğunu vurgulayan komşu, zaman zaman kızı ve torunuyla birlikte geldiğini, aralarında dikkat çeken bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Öte yandan bir başka komşu, olayın başından beri kızının bu işin içinde olabileceğini düşündüğünü belirterek, mahallede Sultan isimli bir kişinin "kız itti" şeklinde bir açıklama yaptığının konuşulduğunu söyledi.

"GÜLLÜ'NÜN KIZIYLA SORUNLARI VARDI"

Mahallede yaşayan bir kişi, komşular arasında Güllü'nün kızıyla zaman zaman olumsuzluklar yaşadığı yönünde bir algı bulunduğunu, bu nedenle bazı kişilerin "kızı yapmış olabilir" ihtimalini dile getirdiğini söyledi. Aynı kişi, Güllü'yü torunuyla birlikte bir doğum günü kutlamasında gördüğünü, ayrıca ölümünden yaklaşık üç gün önce bir markette alışveriş yaparken karşılaştığını da ifade etti.

İŞTE GÜLLÜ'NÜN ÖLDÜĞÜ YER