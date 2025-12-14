CANLI | A Haber Güllü’nün öldüğü o evin önünde

14 Aralık 2025, Pazar
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Güllü cinayetinde perde aralandı. Kızı Tuğyan’ın arkadaşının itirafı sonrası gizem aydınlanırken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü’nün öldürüldüğü evin önünden gelişmeleri A Haber ekranlarında canlı olarak aktarıyor.

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan'ın Güllü'yü 'Seni atacağım şimdi' diyerek aşağıya ittiği ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün öldürüldüğü o evin önünden olay yerinden canlı aktarıyor.

Güllü'yü sık sık gördüğünü belirten komşusu, kızının çalıştığı iş yerine alışveriş için gittiğini, bu nedenle kendisini tanıdığını söyledi. Kızı hakkında olumsuz bir şey duymadığını ifade eden başka bir mahalle sakini ise Güllü Hanım'ın çalıştığı kuaföre birkaç kez geldiğini, hanımefendi, güler yüzlü ve şakalaşmayı seven biri olduğunu dile getirdi. Kimseye zararı olmayan bir yapısı bulunduğunu vurgulayan komşu, zaman zaman kızı ve torunuyla birlikte geldiğini, aralarında dikkat çeken bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Öte yandan bir başka komşu, olayın başından beri kızının bu işin içinde olabileceğini düşündüğünü belirterek, mahallede Sultan isimli bir kişinin "kız itti" şeklinde bir açıklama yaptığının konuşulduğunu söyledi.

Mahallede yaşayan bir kişi, komşular arasında Güllü'nün kızıyla zaman zaman olumsuzluklar yaşadığı yönünde bir algı bulunduğunu, bu nedenle bazı kişilerin "kızı yapmış olabilir" ihtimalini dile getirdiğini söyledi. Aynı kişi, Güllü'yü torunuyla birlikte bir doğum günü kutlamasında gördüğünü, ayrıca ölümünden yaklaşık üç gün önce bir markette alışveriş yaparken karşılaştığını da ifade etti.

CİNAYET UYUŞTURUCU NEDENİYLE Mİ İŞLENDİ?

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, cinayetin uyuşturucu nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu öne sürdü.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Güllü, Tuğyan'ın bağlantılarını duyduğu için öldürülmüş olabilir" dedi.

