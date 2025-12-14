CANLI | A Haber Güllü'nün öldüğü o evin önünde
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Güllü cinayetinde perde aralandı. Kızı Tuğyan’ın arkadaşının itirafı sonrası gizem aydınlanırken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü’nün öldürüldüğü evin önünden gelişmeleri A Haber ekranlarında canlı olarak aktarıyor.
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan'ın Güllü'yü 'Seni atacağım şimdi' diyerek aşağıya ittiği ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün öldürüldüğü o evin önünden olay yerinden canlı aktarıyor.
GÜLLÜ'NÜN KOMŞULARI A HABER'DE
Güllü'yü sık sık gördüğünü belirten komşusu, kızının çalıştığı iş yerine alışveriş için gittiğini, bu nedenle kendisini tanıdığını söyledi. Kızı hakkında olumsuz bir şey duymadığını ifade eden başka bir mahalle sakini ise Güllü Hanım'ın çalıştığı kuaföre birkaç kez geldiğini, hanımefendi, güler yüzlü ve şakalaşmayı seven biri olduğunu dile getirdi. Kimseye zararı olmayan bir yapısı bulunduğunu vurgulayan komşu, zaman zaman kızı ve torunuyla birlikte geldiğini, aralarında dikkat çeken bir sorun yaşanmadığını aktardı.
Öte yandan bir başka komşu, olayın başından beri kızının bu işin içinde olabileceğini düşündüğünü belirterek, mahallede Sultan isimli bir kişinin "kız itti" şeklinde bir açıklama yaptığının konuşulduğunu söyledi.
"GÜLLÜ'NÜN KIZIYLA SORUNLARI VARDI"
Mahallede yaşayan bir kişi, komşular arasında Güllü'nün kızıyla zaman zaman olumsuzluklar yaşadığı yönünde bir algı bulunduğunu, bu nedenle bazı kişilerin "kızı yapmış olabilir" ihtimalini dile getirdiğini söyledi. Aynı kişi, Güllü'yü torunuyla birlikte bir doğum günü kutlamasında gördüğünü, ayrıca ölümünden yaklaşık üç gün önce bir markette alışveriş yaparken karşılaştığını da ifade etti.
İŞTE GÜLLÜ'NÜN ÖLDÜĞÜ YER
CİNAYET UYUŞTURUCU NEDENİYLE Mİ İŞLENDİ?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, cinayetin uyuşturucu nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu öne sürdü.
"GÜLLÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR SIRA SAHİPTİ"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Güllü, Tuğyan'ın bağlantılarını duyduğu için öldürülmüş olabilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Steam kış indirimleri ne zaman başlıyor? İşte başlangıç ve bitiş tarihi
- Vitamin D ve kalsiyumu birlikte alırsanız kemiklerinizde ne olur?
- Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? İşte 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi
- Türkiye’nin en nadir bebek isimleri: Sadece bir kişide var! İşte TÜİK'in o listesi
- İŞKUR İspanya ağır vasıta şoför başvuru ekranı açıldı mı? Kimler başvurabilecek?
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?