YKS VE LGS’de yeni sistem 2028’de uygulanacak! Soru tarzı nasıl olacak? İşte yeni sistemin şifreleri

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat değişikliğine paralel olarak sınav sisteminde köklü bir revizyona gidiyor. 2028 yılı itibarıyla uygulanacak olan yeni soru sistemi, ezberden uzak, analize ve beceriye dayalı bir yapıyı beraberinde getirecek.

A Haber muhabiri Esra Akyürek'e konuşan Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, yeni sistemin ayrıntılarını, kimleri kapsadığını ve öğrencileri nelerin beklediğini anlattı.

İşte A Haber farkıyla yeni sınav sisteminin tüm detayları;

YENİ MÜFREDATLA BİRLİKTE SINAV SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

2024-2025 eğitim öğretim döneminde tanışılan yeni müfredat, bilgi odaklı değil "beceri temelli" bir yapıya sahip. Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, bu değişimin sınavlara yansımasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Hak ve adalet, öğrencilerin gördükleri müfredat üzerinden sınava tabi tutulmalarını gerektirir" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatın sınavlara entegrasyonu için çalışmaları başlattı.