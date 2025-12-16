YKS VE LGS'de yeni sistem 2028'de uygulanacak! Soru tarzı nasıl olacak? İşte yeni sistemin şifreleri
Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren YKS ve LGS’de köklü değişiklik için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredata paralel olarak sınav sistemini yeniliyor. 2028’den itibaren uygulanacak yeni modelle ezbere dayalı sorular yerini analiz, yorum ve beceri temelli soru tiplerine bırakacak. Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, A Haber’e yaptığı açıklamada çoktan seçmeli sistemin korunacağını ancak içerikte kapsamlı bir dönüşüm yaşanacağını vurguladı.
Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat değişikliğine paralel olarak sınav sisteminde köklü bir revizyona gidiyor. 2028 yılı itibarıyla uygulanacak olan yeni soru sistemi, ezberden uzak, analize ve beceriye dayalı bir yapıyı beraberinde getirecek.
A Haber muhabiri Esra Akyürek'e konuşan Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, yeni sistemin ayrıntılarını, kimleri kapsadığını ve öğrencileri nelerin beklediğini anlattı.
İşte A Haber farkıyla yeni sınav sisteminin tüm detayları;
YENİ MÜFREDATLA BİRLİKTE SINAV SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR
2024-2025 eğitim öğretim döneminde tanışılan yeni müfredat, bilgi odaklı değil "beceri temelli" bir yapıya sahip. Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, bu değişimin sınavlara yansımasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Hak ve adalet, öğrencilerin gördükleri müfredat üzerinden sınava tabi tutulmalarını gerektirir" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatın sınavlara entegrasyonu için çalışmaları başlattı.
İLK KEZ 2028 YILINDA UYGULANACAK
Yeni sistemin ilk muhatapları şu anda eğitim gören belirli kademelerdeki öğrenciler olacak. Pelister, değişikliğin takvimini, "Hali hazırda 5. sınıfta olan ve 9. sınıfta olan kardeşlerimiz, 2028 yılında LGS ve YKS'ye girecekler. 2 yıldır devam eden müfredatın 2 sene sonraki sınav uygulamalarında, öğrencilerin karşısına ne çıkacağını belirleyen çalışmalar yapılıyor." şeklinde ifade etti.
EZBERE DAYALI EĞİTİM TARİH OLUYOR
Yeni sistemde en dikkat çeken değişiklik soruların yapısında kendini gösterecek. Artık öğrencilerin bilgiyi sadece ezberlemesi değil, o bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağını bilmesi beklenecek. Beceri temelli olarak adlandırılan yeni modelde sorular, öğrencilerin muhakeme yeteneğini ölçecek şekilde kurgulanıyor. Bilgiyi doğrudan sormak yerine, bilginin işlenmesi ve yorumlanmasının istendiği bu sistemde; değişen çağda öğrencinin uyumu, adaptasyonu ve atölye çalışmaları da ön planda tutulacak.
ÇOKTAN SEÇMELİ SİSTEM DEVAM EDECEK Mİ?
Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan "test usulü kalkacak mı?" sorusuna da yanıt veren Pelister, sınavın formatının değil, içeriğinin değişeceğini vurguladı ve "Sınavın sistemi değişmeden, çoktan seçmeli yani test usulü kaldırılmadan; 2028 yılında bu yeni modele uygun sorularla sınava tabi tutulacaklar. Öğrencilerimiz 8. sınıfta LGS'ye, 12. sınıfta YKS'ye girerek; gördükleri konular ve müfredat üzerinden yeni bir soru stiliyle karşılaşmış olacaklar." dedi.
ÖSYM VE MEB'DEN ORTAK ÇALIŞMA
Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM koordineli bir çalışma yürütüyor. İşin YKS boyutunda ÖSYM devreye girerken, çalıştaylar ve pilot uygulamalar da hız kazandı. Bu kapsamda bazı okullarda yeni soru tipleriyle ilgili pilot çalışmalar başlatılırken, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler de veriliyor. Ayrıca MEB, kendi yazar kadrosunu şu anda TYT sınavlarında görevlendiriyor; bu öğretmenlerin 2028'de ÖSYM ile iş birliği yaparak hem TYT hem de AYT sınavlarında etkin rol oynaması hedefleniyor.
HEDEF: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE KALİTE
Yapılan değişikliklerin temel amacı, yeni müfredata uygun yeni soruları öğrencilerle buluşturmak ve onları çoktan seçmeli cevaplarla, ancak beceri temelli bir ölçme ve değerlendirme sistemine tabi tutmak. Milli Eğitim Bakanlığı ve GÖK, titiz bir çalışmayla 2028 yılında öğrencilerin karşısına bu yeni modelle çıkmayı planlıyor.
