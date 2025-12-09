Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda! Kan ve uyuşturucu testi yapılacak
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan haber spikerlerine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi dün akşam (9 Aralık) gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerin kan ve uyuşturucu testi yapılacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.
Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.
MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI
Soruşturma birimleri yeni bir isme daha ulaştı. Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismi ön plana çıktı. Soruşturma birimleri tarafından Ersoy hakkında gözaltı talimatı verildi. Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy'un evine baskın düzenledi. Dün akşam (9 Aralık) Ersoy, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Jandarma İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Öte yandan Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
MEHMET AKİF ERSOY VE 7 KİŞİ ADLî TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
KAN VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAK
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen şüphelilerin kan ve uyuşturucu testi yapılacak. Ardından şüpheliler İstanbul Adliyesine sevk edilecek.
GENİŞ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermişti. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etmişti. Fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi, savcılık tutanaklarına yansımıştı. Şüpheli, ticaretini yaptığını ve elde ettiği kazancın yasadışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdü. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan elde edilen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine de yoğunlaştırmıştı.
GÖREVDEN ALINDI
TMSF, Mehmet Akif Ersoy'u "Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği" görevinden aldı.
HABERTÜRK'TEN ERSOY HAKKINDA AÇIKLAMA
Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı
Habertürk'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komurtanlığınca yapılan operasyonda Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmet Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Buse Öztay gözaltına alındığı öğrenildi
EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.
SANAT DÜNYASI TEST SIRASINDA
Operasyon kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve diğer sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenilmişti.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka oyunu: Tek hamle ile 46’dan büyük sayı oluşturabilir misin?
- Yıpranmış saçları anında toparlıyor! Lastik gibi uzayan saçlara güçlendirici doğal formül
- Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- 30 bin TL'yi aşan emekli promosyonu: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
- Samsunspor AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Altında 2'li yol ayrımı: İslam Memiş 2026 rakamını verdi! 4.800 dolar öncesi gramda...
- Sinüsleri anında rahatlatıyor: Burun tıkanıklığını en hızlı açan 4 içecek
- UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta: Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
- 2026 MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?
- Kış soğuklarında dahi eğilip bükülmüyor: Ayaza rağmen çiçek açıyor! En dayanıklı 3 çiçek
- SGK duyurdu: artık ödenecek! Gözlük ya da lens kullananları ilgilendiriyor
- Sağlık Bakanlığı 66 müfettiş yardımcısı alımı: Başvuru ne zaman, şartları neler?