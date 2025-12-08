İmamoğlu'nun sahte diploma davası 16 Şubat'a ertelendi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 15:14 Güncelleme: 08.12.2025 15:19
Ekrem İmamoğlu’nun sahte lisans diploması iddiasıyla yargılandığı davada, hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenirken İmamoğlu üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, İdare Mahkemesi’nin kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat’a erteledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
GÖZLER İDARE MAHKEMESİ'NDE
Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nun diploma davası 16 Şubat'a ertelendi. İdare Mahkemesi'nin kararı beklenecek.