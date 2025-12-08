Başkan Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı: Devrimin 1.yılını tebrik ediyorum
Başkan Erdoğan Suriye'de devrimin 1. yılına ilişkin mesajında "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum." dedi. Suriye'de toprak bütünlüğüne desteğe devam edileceğini vurgulayan Erdoğan "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu.
Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye Hürriyet Günü için bir mesaj yayımladı.
DEVRİMİN 1. YILINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM
"Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerinin yer aldığı mesajın tamamı şu şekilde:
"Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ
Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
