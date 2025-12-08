Başkan Erdoğan Filistin yönetmeni kabul etti

08 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabule ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabule ilişkin görüntüler paylaşıldı.

