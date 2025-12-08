Başkan Erdoğan Filistin yönetmeni kabul etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabule ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
