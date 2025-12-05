Sosyal medyada çocuk duvarı! 15 yaş altına dijital set geliyor

05 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 09:24 Güncelleme: 05.12.2025 09:48
Hükümet, çocukları sosyal medya ve oyun platformlarının karanlık yüzünden korumak için kapsamlı bir “dijital güvenlik kalkanı” hazırladı. Yeni düzenlemeyle 15 yaşın altına hizmet veren platformlara ağır yaptırımlar geliyor; kurala uymayanlara hem yüksek para cezaları hem de erişim kısıtlamaları uygulanacak.

AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK REFORMLAR!

Sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırını açıklayan hükümet, 50 milyona yakın kullanıcısı olan oyun ve oyun platformlarını da yasa kapsamına alıyor. Ocak 2026'da TBMM'ye sunulacak yasa teklifinin başlıkları şöyle:

HESAP AÇAMAYACAKLAR: Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunamayacak ve hesap açmayacak. 15 yaş altındaki çocuklardaysa yalnızca çocuklara özgü sosyal medya uygulamalarına yasal temsilcilerinin rızasıyla girilebilecek. Platformlar, basit ve güvenli olmayan sadece beyana dayalı sistem yerine, yaş doğrulama mekanizmalarını kullanmak zorunda olacak. Çocuklar '15-16 yaşındayım' deyip giremeyecek. Bunun kontrolünü dijital platformlar kendileri sağlayacak.

EBEVEYNLER DENETLEYECEK: Çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak için güçlü ebeveyn denetim araçları devreye sokulacak. Zararlı içerikler ve çocuklara yönelik reklamlar için etkili filtreleme sistemleri kurulacak.

MAHKEME KARARI BEKLENMEYECEK: Yasa dışı, çocuklara zararlı ve ağır şiddet içeren içerikler, mahkeme kararına gerek kalmadan hızlıca kaldırılacak. Böylece zararlı içerik daha fazla yayılıma girmeden platformlar tarafından öz denetim gerçekleştirilerek engellenmiş olacak.

RİSK ANALİZİ: Yasa dışı, zararlı ya da şiddete dayalı içerikleri barındırabilme kapasitesi konusunda platformlar önceden kendi risk analizlerini yapacak. Platformlar riskli içeriklerin tespit edilip kaldırılması konusunda önleyici tedbirleri alacak.

ŞEFFAFLIK RAPORU: İlgili ağ sağlayıcıları periyodik raporlama yapacak. Bu raporlar otomatik moderasyon sistemlerinin hata oranlarını, risk değerlendirme sonuçlarını ve platformun güvenli tasarım özelliklerini de içerecek biçimde olacak. Raporlar öncelikle TBMM'ye sunulacak. Sistemlerin etkinliği, şikâyet yönetimi, risk analizleri ve güvenlik önlemlerine dair bilgileri kamuoyuna da açıklanacak.

OYUNDA YAŞ ŞARTI: 50 milyon kullanıcı ve milyarlarca liralık pazarı olan oyun ve oyun sağlayıcıları ile dağıtıcıları kanun kapsamına alınacak. Bu platformlar yaş derecelendirmesi yapmak zorunda olacak. 13 yaşını doldurmamış çocuklar sadece yasal temsilcinin açık rızasıyla kayıt olabilecek. Oyun dağıtıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.

ZARARLI İÇERİK: Zararlı içerik yeniden tanımlanacak. Çocuklara zararlı olabilecek içerikler tespit edilmesi, önlenmesi ya da yayılıma girdikten sonra erişiminin engellenmesinin altyapısı sağlanmış olacak.

ŞİKÂYET MEKANİZMASI: Veri ihlalleri, yasa dışı veya zararlı içerikler için 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikâyet mekanizması oluşturulacak.

PARA VE KAPATMA CEZASI: Kanunda ifade edilen hükümleri yerine getirmeyenlere para cezası, bant daraltma ve kapatma gibi fiilin ağırlığına göre kademeli cezalar verilecek.

KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK: Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda da mutlaka şu anda yasada mevcut olmadığı için yasal bir düzenleme getirilecek.

AVUSTRALYA'DA ÇOCUKLARIN HESAPLARI KAPATILIYOR

Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala, ABD'li teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram'da yaklaşık yarım milyon kullanıcının hesapları kapatılmaya başlandı. Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, yaş doğrulama sisteminin mevcut hesapları filtrelemesinin zaman alacağını ancak düzenlemenin geri adım atılmadan uygulanacağını vurguladı. Meta şirketi sözcüsü ise, yaşı küçük kullanıcıların Instagram, Threads ve Facebook'taki dijital içeriklerini indirebileceğini, 16 yaşına gelince hesaplarını yeniden açabileceklerini açıkladı.

ROBLOX RUSYA'DA YASAKLANDI

Sabah'ın haberine göre; İçinde barındırdığı sohbet odaları nedeniyle birçok ülkede tartışma konusu olan online video oyunu Roblox'a bir yasak da Rusya'dan geldi. Kararın gerekçesi olarak platformda aşırıcılık, şiddet çağrıları, yasa dışı davranışları teşvik eden oyun mekaniği ve çocuklara yönelik uygunsuz içeriklerin yayılması olduğu açıklandı.

Çocukları bekleyen tehlike Roblox!Çocukları bekleyen tehlike Roblox! ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKE ROBLOX!

