Çocukları bekleyen tehlike Roblox! ABD'de facianın eşiğinden dönüldü
ABD’de 5 yaşındaki bir çocuk, Roblox üzerinden tanıştığı bir yetişkin tarafından tuzağa çekilmek üzereyken son anda kurtarıldı. Kentucky Başsavcılığı peş peşe artan vakalara dikkat çekerek aileleri uyardı: Çocuklarınızı Roblox'tan uzak tutun...
The New York Post'ta yer alan habere göre, ABD'de bir anne, çocuğunun dijital oyun platformu Roblox üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından hedef alındığını ve neredeyse kaçırıldığını öne sürerek Roblox'a istismar davası açtı.
SANAL DÜNYADA GERÇEK TEHLİKE
Dava dosyasına göre 2024 yılında, Roblox'u aktif olarak kullanan 5 yaşındaki çocuk, kendisini yaşıt bir çocuk gibi tanıtan yetişkin bir kişi tarafından hedef alındı.
Bu kişinin, "bilinen kandırma yöntemleri" kullanarak çocuğun güvenini kazandığı ve çocuğu okul bilgilerini paylaşmaya ikna ettiği bildirildi.
KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜ SON ANDA ENGELLENDİ
Olay, çocuğun okulundaki bir velinin, küçük çocuğu ve diğer öğrencileri takip eden şüpheli bir yetişkin gördüğünü söyleyerek annesini uyarmasıyla ortaya çıktı.
Anne harekete geçmeden önce çocuğu eve gelerek yaşananları anlattı.
Şüpheli yetişkin kişi, sokakta çocuğa ve kardeşine yaklaşıp Roblox üzerinden arkadaş olduklarını söyledi.
Çocuk ise, "Sen çocuk değilsin" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli kişinin çocukları zorla yanına almaya çalıştığı, iki kardeşin karşı koymasıyla aralarında kısa süreli bir arbede yaşandığı bildirildi.
Polisin olay yerine geldiğini gören yetişkin kişi kaçtı, ancak anne tarafından yapılan şikayetin ardından yakalandı.
ROBLOX'TA DEHŞETE DÜŞÜREN İÇERİKLER
Dava dosyasında, Roblox'ta eğlenceli sanal etkinliklere katılmak yerine, çocuk kılığına giren yetişkinlerin uygulamada cinsel içerikli davranışlarda bulunmasına ve reşit olmayan kullanıcıları kandırmasına da olanak sağladığı bildirildi.
Oyun platformunun ayrıca, "Run from Diddy Simulator" ve "Diddy Party" gibi başlıkları olan 600'den fazla "Diddy" oyununa aktif olarak ev sahipliği yaptığı ve bu oyunların, anne ve oğlunu temsil eden hukuk grubu Kherkher Garcia tarafından yürütülen bir iç soruşturmaya göre, ABD'de, "fuhuş ticareti" başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan rapçi Sean Combs olayıyla bağlantılı uygunsuz içerikleri taklit ettiği belirtildi.
"EPSTEİN ADASI"NI DAHİ OYUN YAPMIŞLAR
Platformda, Pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein'ın isminin "varyasyonlarını" gösteren 900'den fazla Roblox hesabı ve adanın adını taşıyan "Escape to Epstein Island" gibi bir dizi oyun bulunduğu bildirildi.
"SANAL ALANLAR KÖTÜ AMAÇLI KİŞİLERİN ERİŞİMİNE AÇILIYOR"
Anne, çocuğunun maruz kaldığı olayların yol açtığı ciddi duygusal ve fiziksel etkiler nedeniyle tazminat talep ediyor.
Ailenin avukatı Antonmattei-Goitia yaptığı açıklamada, "Bu olay, içinde yaşadığımız dünyanın ürkütücü bir hatırlatıcısı. Denetimsiz uygulamalar, çocuklar için tasarlanmış sanal alanları kötü amaçlı kişilerin erişimine açıyor" ifadelerini kullandı.
ROBLOX ŞİRKETİNDEN İTİRAF
Roblox şirketinin sözcüsü ise The New York Post'a yaptığı açıklamada, "kaçırılma girişiminin son derece endişe verici olduğunu" belirtti.
Sözcü, sistemin mükemmel olmadığını kabul ederek platformu geliştirmek için güvenlik adımları attıklarını açıkladı.
"PLATFORMDA İĞRENÇ MATERYALLER BULUNUYOR"
Roblox, son yıllarda çocukların çevrim içi olarak uygunsuz içeriklere maruz kaldığı iddialarıyla açılan başka davalarla da karşı karşıya.
Ekim ayında Kentucky eyaleti, Roblox'u platformunda çocuk istismarcılarının serbestçe dolaşmasına izin verdiği ve çocukları aktivist Charlie Kirk'ün suikastının simülatörleri de dahil olmak üzere iğrenç materyallere maruz bıraktığı iddiasıyla dava etti.
"ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN YETERSİZ"
Kentucky Başsavcısı Russell Coleman, Roblox'un çocuklar için ciddi dijital riskler barındırdığı uyarısında bulunarak aileleri platform konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.
Coleman'a göre Roblox, çocuk kullanıcıları korumak için gerekli denetimleri sağlayamıyor ve yetişkinlerin kendilerini çocuk gibi göstererek küçük yaştaki kullanıcılarla iletişim kurmasına imkan tanıyor.
"PLATFORMDA BÜYÜK AÇIKLAR MEVCUT"
Başsavcı, bu zafiyetlerin çevrim içi kötü niyetli kişilerin çocuklara yaklaşmasını kolaylaştırdığını ve kimi vakalarda çevrim dışı tehlikelere kadar uzandığını belirtti.
Kentucky Başsavcılığı, özellikle 9–12 yaş grubunda yaygın olarak kullanılan platformda yaş doğrulama sistemlerinin kolayca aşılabildiğini, çocukların ebeveyn izni olmadan hesap açabildiğini ve uygunsuz içeriklerin kullanıcı üretimi yoluyla hızla yayılabildiğini vurguluyor.
"ÇOCUKLARINIZI ROBLOX'TAN UZAK TUTUN"
Coleman, yeni güvenlik önlemlerine rağmen Roblox'un güven vermediğini söyleyerek ebeveynlere "Çocuklarınızı Roblox'tan uzak tutun" çağrısında bulundu ve açtıkları davanın çocukları dijital ortamda korumak için sürdüğünü ifade etti.
İNTERNET ÇETESİ DEŞİFRE EDİLMİŞTİ
Sabah'ın haberine göre; Yakın zamanda "Greggy's Cult" adlı internet çetesinin, 2019–2021 arasında Roblox, Discord ve benzeri platformlarda 11 yaşından küçük çocukları hedef alarak baskı ve tehdit yoluyla manipüle ettiği ortaya çıkmıştı.
Mahkeme belgeleri, grubun zararlı yönlendirmelerde bulunduğunu ve kurbanların cihazlarını kötü amaçlı yazılımlarla kilitleyerek kontrol sağlamaya çalıştığını ortaya koymuştu.
