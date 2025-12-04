Çocukları bekleyen tehlike Roblox! ABD’de facianın eşiğinden dönüldü

SANAL DÜNYADA GERÇEK TEHLİKE

Dava dosyasına göre 2024 yılında, Roblox'u aktif olarak kullanan 5 yaşındaki çocuk, kendisini yaşıt bir çocuk gibi tanıtan yetişkin bir kişi tarafından hedef alındı.

Bu kişinin, "bilinen kandırma yöntemleri" kullanarak çocuğun güvenini kazandığı ve çocuğu okul bilgilerini paylaşmaya ikna ettiği bildirildi.