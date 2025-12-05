Kızıl Saçlı Savcı’nın İmamoğlu Örgütü ile bağı ne? Tehdit edilen savcının ifadesi: Yanıma bilinçli olarak gönderdiler

'KENDİNE DİKKAT ET'



Kendisini tehdit etmesiyle ilgili olarak ise "Şubat ayında operasyonlar öncesinde mesleki ziyaret kapsamında benim odama geldi. Tam tarih ve saati hatırlamıyorum. Konuşmanın bir yerinde bana hitaben, 'Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur' tarzında sözler sarf etti.

Olayın üzerinde fazlaca durmuş olması ve ben konuyu açmamama rağmen konuya girmesi benim garibime gitti. Ben de 'Bu konuları çok da fazla düşünmem. Biz işimizin gereğini yapıyoruz' şeklinde cevap verdim" ifadelerini kullandı. Salmani ile adliyeye başladığında sadece karşılıklı hoş geldin ziyaretleri yaptığını tekrar vurgulayan savcı, "Ancak beni ziyareti biraz ani, yani rutin dışıydı. Operasyonlar öncesinde beni ziyaret edip bu minvalde sözler sarf etmesi nedeniyle Serra Çakar Salmani savcının örgüt tarafından bilinçli olarak yanıma gönderildiğini düşündüm" dedi.