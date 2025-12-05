Kızıl Saçlı Savcı’nın İmamoğlu Örgütü ile bağı ne? Tehdit edilen savcının ifadesi: Yanıma bilinçli olarak gönderdiler

05 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 07:28 Güncelleme: 05.12.2025 07:40
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün yapılanması kapsamında dava dosyası ile ilgilenen hukuk insanları, yine örgütle çalışan savcılar tarafından tehdit edildi. "Kızıl saçlı savcı" olarak bilinen Serra Çakar Salmani, çete soruşturmasında görevli savcıyı tehdit ettiği tespit edildikten sonra açığa alınmıştı. Örgütün kıskaca almaya çalıştığı savcı "onun yanıma bilinçli olarak gönderildiğini düşündüm" dedi.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile Zorlu'daki Raffles Otel'de 19 Mart'taki operasyondan yaklaşık 1 ay önce görüştüğü saptanan 'kızıl saçlı savcı' deşifre olmuştu. Açığa alınan Savcı Serra Çakar Salmani'nin "suç örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan gözaltına alındığını ve ifadesine başvurulduğunu SABAH gündeme getirmişti.

Kızıl saçlı savcıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Salmani'nin soruşturmayı yürütmesi nedeniyle üstü kapalı tehdit ettiği savcı da 'tanık' sıfatıyla HSK müfettişlerine ifade verdi. SABAH o ifadeye ulaştı. Tehdit edilen soruşturma savcısı verdiği ifadesinde, "2025 yılı tahminen Mart ayına kadar dosyalar benim gözetimimdeydi. Daha sonra diğer savcılar da dosyaya eklendi. Savcı Salmani'yi dönem arkadaşı olmam sebebiyle tanıyorum. Buraya geldikten sonra da kendisiyle değişik vesilelerle mesleki nezaket çerçevesinde iletişimimiz oldu" dedi.

'KENDİNE DİKKAT ET'

Kendisini tehdit etmesiyle ilgili olarak ise "Şubat ayında operasyonlar öncesinde mesleki ziyaret kapsamında benim odama geldi. Tam tarih ve saati hatırlamıyorum. Konuşmanın bir yerinde bana hitaben, 'Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur' tarzında sözler sarf etti.

Olayın üzerinde fazlaca durmuş olması ve ben konuyu açmamama rağmen konuya girmesi benim garibime gitti. Ben de 'Bu konuları çok da fazla düşünmem. Biz işimizin gereğini yapıyoruz' şeklinde cevap verdim" ifadelerini kullandı. Salmani ile adliyeye başladığında sadece karşılıklı hoş geldin ziyaretleri yaptığını tekrar vurgulayan savcı, "Ancak beni ziyareti biraz ani, yani rutin dışıydı. Operasyonlar öncesinde beni ziyaret edip bu minvalde sözler sarf etmesi nedeniyle Serra Çakar Salmani savcının örgüt tarafından bilinçli olarak yanıma gönderildiğini düşündüm" dedi.

Öte yandan savcı Salmani'nin 4 farklı günde internet tabanlı uygulamalar üzerinden irtibatının bulunduğu da tespit edildi. Salmani ve Pehlivan'ın 6-7 Mart, 7 Nisan ve 5 Mayıs 2025 tarihlerinde internet uygulaması üzerinden irtibatlandığı soruşturma dosyasına eklendi. Salmani'nin gözaltına alındığı 27 Kasım günü cep telefonu ve dijital materyallerini polise teslim etmediği ortaya çıktı.

2 YILLIK HTS TRAFİĞİ İNCELENDİ

Polisler bu durumu tutanakla kayıt altına aldı. Salmani'nin son 2 yıllık dönem içerisindeki iletişiminin tespiti amacıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) yazı yazarak HTS raporu düzenlenmesi talep edildi. BTK, hazırladığı raporda avukat Mehmet Pehlivan'la savcı Salmani'nin 22 Şubat tarihinde yani operasyondan yaklaşık 1 ay önce 15.44- 18.49 saatleri arasında Zorlu AVM yakınlarında ortak baz verdiğini saptadı.

OPERASYONDAN 1 GÜN SONRA DA BULUŞTULAR

Pehlivan ve savcının ayrıca 6 Mart tarihinde de Kadıköy'deki İBB binası çevresinde saat 22.59-00.31 saatleri arasında ortak baz sinyali verdikleri belirlendi. Operasyondan bir gün sonra da 20 Mart tarihinde 18.31-20.22 saatleri arasında Nişantaşı'nda ortak baz verdikleri tespit edildi.

Savcı ve Pehlivan'ın ayrıca 30 Mart tarihinde de Silivri Çeltik Çerkezköy Caddesi civarında da ortak baz sinyali verdiği tespitler arasında yer aldı.

