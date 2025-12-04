Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Türkiye Basın Federasyonu tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Türk fikir ve basın hayatına damga vuran Mütefekkir, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, jüri tarafından "Yılın Fikir Adamı Ödülü"ne layık görüldü. Albayrak'ın ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alması bekleniyor.
Anadolu medyasının nabzını tutan organizasyonda, ödül sahipleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Sadık Albayrak'ın ismini açıklarken, onun Türk düşünce hayatına kattığı değerlere dikkat çekti.
"BEDEL ÖDEMİŞ BİR DAVA ADAMI"
Sadık Albayrak'ın sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir mücadele insanı olduğunu vurgulayan Sinan Burhan, "Sadık Albayrak bir dava adamı, bir mütefekkir. 40'tan fazla kitap yazmış, bedel ödemiş, hapis yatmış bir isim. Bu dava için, milli ve manevi dava için ömrünü adamış, yıllarca Osmanlı arşivlerinde çalışmış ve ödüller almış çok değerli bir isimdir." ifadelerini kullandı.
ESERLERİYLE YAKIN TARİHE IŞIK TUTTU
Albayrak'ın kaleme aldığı eserlerin Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hafızası için önemine değinilen açıklamada, ödüllü kitapları ve çalışmaları hatırlatıldı.
Sinan Burhan, Albayrak'ın eserlerini şöyle sıraladı:
"Türkiye'de Din Kavgası, Son Devir Osmanlı Uleması -ki bu ödül almış bir kitaptır-, Cezaevi Notları, 31 Mart Gerici Bir Hareket mi?, Cumhuriyet'e Doğru Hilafetin Sonu, Devrimler ve Gerici Tepkiler, Meşrutiyet İslamcılığı ve Siyonizm, Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu... Kendisi de okuduğumuz, istifade ettiğimiz çok kıymetli bir isim."
ÖDÜLÜ BAŞKAN ERDOĞAN TAKDİM EDECEK
Anadolu Medya Ödülleri töreninin görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilmesi planlanıyor. "Yılın Fikir Adamı" seçilen Sadık Albayrak'a ödülünün, törene katılması beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmesi öngörülüyor.
