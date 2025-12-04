Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"

Anadolu medyasının nabzını tutan organizasyonda, ödül sahipleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Sadık Albayrak'ın ismini açıklarken, onun Türk düşünce hayatına kattığı değerlere dikkat çekti.

"BEDEL ÖDEMİŞ BİR DAVA ADAMI"

Sadık Albayrak'ın sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir mücadele insanı olduğunu vurgulayan Sinan Burhan, "Sadık Albayrak bir dava adamı, bir mütefekkir. 40'tan fazla kitap yazmış, bedel ödemiş, hapis yatmış bir isim. Bu dava için, milli ve manevi dava için ömrünü adamış, yıllarca Osmanlı arşivlerinde çalışmış ve ödüller almış çok değerli bir isimdir." ifadelerini kullandı.