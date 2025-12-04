04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri "Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarına gözaltı kararı!

"Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarına gözaltı kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 23:28 Güncelleme: 04.12.2025 23:29
Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı iddialarına gözaltı kararı!

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldığına yönelik iddialar için harekete geçildi. üyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatırken iddiaları ortaya atan şüpheli için de gözaltı kararı verildi.

Türkiye Büyükçekmece'deki adliye soygununu konuşuyor. Katibin 147 milyon TL değerinde altın ve gümüşü alarak kaçtığı olayda bazı asılsız iddialarda ortaya atıldı.

Sosyal medyada "Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı" iddiaları yayıldı.

XX

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün "BİRCANYILDIRIM" isimli X sosyal medya hesabından "Büyükçekmece Adliyesi Emanet Kasasının soyulması nedeniyle emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı. Savcı Engin, kamuoyunun yakından takip ettiği 'Yenidoğan dosyası'nda görev almıştı" paylaşım üzerine hesap sahibi hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Öte yandan iddiaları ortaya atan şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Adliye vurguncusu hakkında kırmızı bültenAdliye vurguncusu hakkında kırmızı bülten ADLİYE VURGUNCUSU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör