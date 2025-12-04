"Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarına gözaltı kararı!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldığına yönelik iddialar için harekete geçildi. üyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatırken iddiaları ortaya atan şüpheli için de gözaltı kararı verildi.
Türkiye Büyükçekmece'deki adliye soygununu konuşuyor. Katibin 147 milyon TL değerinde altın ve gümüşü alarak kaçtığı olayda bazı asılsız iddialarda ortaya atıldı.
Sosyal medyada "Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı" iddiaları yayıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün "BİRCANYILDIRIM" isimli X sosyal medya hesabından "Büyükçekmece Adliyesi Emanet Kasasının soyulması nedeniyle emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı. Savcı Engin, kamuoyunun yakından takip ettiği 'Yenidoğan dosyası'nda görev almıştı" paylaşım üzerine hesap sahibi hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Öte yandan iddiaları ortaya atan şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?
- Saray sofralarından şiir dizelerine: Türk kahvesinin gizli kalmış hikayesi
- Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?
- Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükûmet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?
- Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?
- Arnold Schwarzenegger "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?
- Çeyrek altın kaç gram ağırlığındadır?
- Cuma namazı saati ve kılınış şekli: Cuma günü hangi dua ve sureler okunur?
- 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Anlamı, ortaya çıkışı ve en güzel mesajlar
- Süper Lig 15. Hafta | Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?