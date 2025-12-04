"Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarına gözaltı kararı!

Türkiye Büyükçekmece'deki adliye soygununu konuşuyor. Katibin 147 milyon TL değerinde altın ve gümüşü alarak kaçtığı olayda bazı asılsız iddialarda ortaya atıldı.

Sosyal medyada "Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı" iddiaları yayıldı.