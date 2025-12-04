İBB’deki vurgunda bomba iddia! Gülibrahimoğlu’nu sisteme Dervişoğlu mu soktu?

Murat Gülibrahimoğlu (ahaber.com.tr)

İşte Övür'ün köşe yazısı:

Türkiye, siyasetin ve belediyeciliğin karanlık dehlizleriyle defalarca yüzleşti. Ama "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi içinde yer alan Murat Gülibrahimoğlu dosyası, son yılların en çarpıcı, en şaşırtıcı ve en sistemsel örneği olarak tarihe geçecek nitelikte.

Ortada sıradan bir ticari hikâye yok. Ortada bir "başarı öyküsü" de yok. Ortada, bir kişinin doğru kapıdan içeri girdikten sonra 5 yılda trilyonluk bir rant düzeninin merkezine nasıl yerleştiğinin fotoğrafı var.

YILLIK 200 MİLYON DOLARLIK RANT

Daha birkaç yıl önce adını bilen yoktu. Bugün özel uçaklı gezileri yazılıyor. İBB'nin en kritik işlerinde söz sahibi. Ve iddialara göre yılda 150-200 milyon dolar dönen bir rantın ortağı konumunda. Savcılık iddianamesi 31 milyar TL'yi işaret ediyor ama sektörün içinden gelen bilgi çok daha çarpıcı: İddianameye giren rakam, gerçek hacmin en fazla dörtte biri. Türkiye'de hafriyat trafiği hiçbir zaman kâğıt üzerinde görünenle sınırlı değil. Tartı fişleri, irsaliyeler, döküm sahaları, sahadaki yönlendirmeler... Kayıtlara giren rakam ne kadar yüksek görünürse görünsün, gerçek hacim mutlaka katlanır.

Peki, sıradan bir işadamı bu devasa çarkın tam ortasına nasıl yerleşti?