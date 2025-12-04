Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Viyana'da görüştü.