Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 09:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Viyana'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Viyana'da görüştü.