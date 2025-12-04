Başkan Erdoğan’dan Dünya Engelliler günü mesajı: Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız

(FOTO: AA )

"ENGELLİLERE DÖNÜK POLİTİKA VE FAALİYETLER BAĞLAMINDA ÇOK İYİ BİR KARNEYE SAHİBİZ"

"Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak, devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Farkındalık zeminini sürekli genişletmek, dijital teknolojiler de dahil yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak yine bizim temel mesuliyetimizdir. Fakat tüm bu çalışmalar, doğası gereği işbirliği ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Merkezi idaresiyle yerel yönetimiyle akademi, sivil toplum ve iş dünyasıyla toplumumuzda bu konuda giderek artan duyarlılığı büyük bir takdir ve memnuniyetle müşahede ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran, sosyal çevreye ve iş hayatına katılımlarını sağlayan, bu kardeşlerimizle yakından ilgilenen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum.

Hem hükümet hem AK Parti olarak 'Sosyal Hizmetler' başlığında bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı, yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin haklarını, yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz. Çalışmalarımızı bu istikamette devam ettireceğiz. Şunu da açık ve net ifade etmek durumundayım, şüphesiz biz 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' buyuran bir Peygamber'in ümmetiyiz."

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN AYRILMADAN HEDEFE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Millete sundukları eser ve hizmetleri de bu kavrayışla tatbik eden ve etmeye çalışan bir kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ne yapıyorsak samimiyetle, aşkla yapıyoruz. Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan hedefe ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Tüm bunlara rağmen fark etmeden de hatalarının, eksiklerinin ve kusurlarının olabileceğini belirten Erdoğan, "Ama şunu herkesin, bilhassa da engelli kardeşlerimin bilmesini istiyorum. Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin, şehit yakınları ve gazilerin 7 gün 24 saat esasıyla hizmetine koşmaya, kendilerine gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya büyük bir hassasiyetle devam edeceklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar nasıl olduysa, sosyal hizmet alanındaki sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla yerine getireceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Tarihte ne yaparsanız yapın değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bu gerçekleri muhalif veya muvafık hiçbir çevre, hiçbir görüş, hiçbir ekol görmezden gelemez, yok sayamaz. Bunlardan biri şudur; bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran milli seciyemizin alametifarikası olan en temel vasfımız insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkuresine sahip olmamızdır. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek, adaleti, iyiliği, güzelliği teşmil etmek için işte bu mefkure ile seferlere çıktık.

Selçuklu'dan bugüne tam bin yıldır Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, o ünlü metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı buraya, Anadolu'ya sabitlerken diğeriyle tüm dünyayı, 72 milleti dolaştık. Coğrafyamızın neredeyse her karışında, yalnızca şehirleri inşa etmekle kalmadık aynı zamanda kalpleri de ihya ettik. Şunun bir defa bilinmesi gerekiyor; asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu vardır. Başarılarımızın gerisindeki ana unsur, insana atfettiğimiz değer ve ehemmiyettir. İşte bu yüzden Ahi teşkilatımızla, bimarhanelerimizle, şifahanelerimizle, vakıflarımız ve eğitim kurumlarımızla insanın bilhassa da ihtiyaç sahiplerinin üzerine titizlikle eğildik. Batı'nın gündemine ancak Rönesans ve Reform döneminde gelen insan, kavram olarak bizim medeniyet değerlerimizin halen özünü teşkil ediyor. Kalp kırmaktan, gönül incitmekten daima çekindik. Bundan özellikle imtina ettik. Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz."

"Fukara kalbine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna" dizelerini okuyan Erdoğan, bugünkü sosyal devlet geleneğinin asırlardan süzülüp gelen müşfik devlet anlayışının devamı olduğunu söyledi.

Bu anlayışta hasta ve engellilerin topluma katılımının teşvik edildiğini, devletin kritik meselelerinin görüşüldüğü "Has Oda" da dahil kendilerine hem askeri hem de idari bürokraside önemli vazifeler verildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sanat ve zanaat sahibi olmaları için hem vakıflar hem de bu alanda eğitim veren kurumlar engellilere çok titiz bir eğitim programı uygulamıştır. Müderrislik, musahiplik, hafızlık gibi görevler icra eden çok sayıda engelli gerek topluma gerekse devlete çok çok mühim katkılar yapmıştır. Bilhassa Sultan 2. Abdülhamid, birilerinin edepsizce karaladığı o büyük padişah, 1899'dan itibaren engellilerin çok daha nitelikli bir eğitim alması için yeni okullar açtırmıştır. Sadrazam Kamil Paşa ve Maarif Nazırı Münif Paşa da özel eğitim alanında Sultan Abdülhamid Han döneminde bu eğitim yuvalarının hayata geçirilmesinde çok önemli inisiyatifler üstlenmiştir. Hepsine de rahmet olsun, Rabb'im onlardan razı olsun."