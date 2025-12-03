Barış Boyun suç örgütüne dava! Suça sürüklenen çocuklar hakkında 75 yıla kadar hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünün 32 eylemine karıştığı belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı suça sürüklenen çocuk hakkında, 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığını duyurdu.
Savcılıktan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini İtalya' da tutuklu bulunan Barış BOYUN'un yaptığı Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şahısa ilişkin olarak "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
