03 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil

Giriş: 03.12.2025 12:16 Güncelleme: 03.12.2025 12:22
ABONE OL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç şunları söyledi:

"Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör