Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç şunları söyledi:

"Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir."