02 Aralık 2025, Salı
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 07:34 Güncelleme: 02.12.2025 07:47
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

Ayrıntılar geliyor...

