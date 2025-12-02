2026 Bütçesi Komisyon’dan geçti! Cevdet Yılmaz’dan bütçe değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

"BÜTÇE, GENEL KURULDA NİHAİ KARARDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, 23 Ekim'de başlayan bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda 228 kamu kurumunun bütçesi, 227 kamu kurumunun kesin hesabı ile 222 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim boyunca büyük bir özveriyle bir çalışma yapıldığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a teşekkür eden Yılmaz, Muş'un, önemli ve sorumluluk isteyen bir görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarını sunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren siyasi partilere ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. Başta Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bütçe teklifinin hazırlanmasında ve müzakere süreçlerinde emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Sayıştay Başkanlığına, komisyon çalışmalarımız boyunca görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8'inci, AK Parti iktidarlarının 24'üncü, Türkiye Yüzyılı'nın da 3'üncü bütçesini yaptıklarına dikkati çekerek, "2026 yılı bütçesi, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Genel Kurulda nihai karardan sonra yürürlüğe girecek olan bütçemizin ülkemize bereketli olmasını, yapılan harcamaların 86 milyonun beklentilerine cevap vermesini temenni ediyorum." dedi.

Samsun Milletvekili Mehmet Muş

"40 GÜN ÇALIŞTIK, 21 BİRLEŞİM 77 OTURUM VE 240 SAAT MESAİ YAPTIK"

Komisyon Başkanı Muş, vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün önceki dönemlerde komisyonda görev yaptığını anımsatarak, Öztürk'e Allah'tan rahmet diledi. Muş, "Hayat hiç kimseyi kırmaya değmiyor. Hepimiz bir yolculuk içerisindeyiz ve az olan ömürden daha az kalmış vaziyette. Bu açıdan komisyon üyelerimizden veya komisyon üyesi olmayan milletvekillerinden, katılanlardan belki söz talebini karşılayamadıklarımız olmuştur. Onlar da lütfen kusura bakmasınlar, belirli kurallar çerçevesinde bunu yürütmek zorundaydık." ifadelerini kullandı.

Komisyonda bütçe mesaisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın 23 Ekim'de bütçe sunuşuyla başladığını anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maraton bugün tamamlandı. Yaklaşık 40 gün çalıştık, 21 birleşim 77 oturum ve 240 saat mesai yaptık. Geçen yılla aynı. Bu görüşmelerde komisyon üyeleri de dahil 271 milletvekilimizin toplam 1353 söz talebi olmuştur. 271 farklı milletvekili. Dolayısıyla Meclisin yüzde 46'sı komisyona gelip görüşlerini ifade etmiştir. Bu, ciddi bir oran. Burada kurallara uymasak bu oran aşağıya düşecek. Bu süreç içerisinde demokratik bir ortamı oluşturmaya gayret ettim. Olabildiğince milletvekillerinin söz taleplerinin karşılanmasına, sordukları soruların yazılı olarak bakanlıklardan, ilgili kurumlardan geri alınıp milletvekillerimize verilmesine gayret ettim. Özellikle denetim yetkilerini kullanırken herhangi bir kısıtlamaya sebebiyet verecek hiçbir şeye müsaade etmedim."

Bütçenin hayırlı olmasını dileyen Muş, özverili çalışmalarından dolayı komisyon üyelerine, bürokratlara ve çalışanlara teşekkür etti.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığının bütçesi ve harcamalarıyla ilgili eleştirilere yönelik Yılmaz, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Yılmaz, "Rakamlar ortada. Bu ülkenin yönetim merkezi olan Cumhurbaşkanlığının bütçeden aldığı pay şu anda binde 1,1. Geçmişte bu işleri yapan iki tane kurum vardı. Bir Cumhurbaşkanlığı, bir Başbakanlık olarak. O dönemlerde bütçeden Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ne kadar pay alıyormuş diye bakıyoruz, binde 3,2. Yani bugünkü Cumhurbaşkanlığının harcaması, bütçe içindeki oranı, geçmişteki Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığının oranının neredeyse üçte biri nispetinde. Üstelik bu giderlerin, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 41'i diğer kurumlara transferlerden oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk askerinin, dünyanın birçok yerinde görev yaptığına işaret eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden buralara transfer yapıyoruz. Acil destek giderlerine transfer ediliyor." diye konuştu.

2026 yılı bütçesinde bütün genel idareler için artış oranının yüzde 28,38 olduğunu anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış oranı ise 25,7. Yani genel artış oranının altında bir oranda artmış Cumhurbaşkanlığı bütçemiz, üstünde artmamış." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öte yandan NATO Zirvesi'nin gelecek sene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağına dikkati çekerek, 10 bin kişinin katılacağı bu Zirve'ye rağmen söz konusu bütçede çok fazla bir artış görülmediğine işaret etti.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığında elbette yapılan işin niteliğine bağlı olarak harcamalar yapılmaktadır ama bir taraftan da son derece titiz bir yaklaşım olduğunu, genel sekreterliğimizin, diğer bütün birimlerimizin israftan kaçınan, tasarrufu öngören bir yaklaşımla bütçemizi yönettiklerini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir tane örnek vereyim: yasal hakkı olduğu halde çalışanlar veya danışmanlar, Cumhurbaşkanımız bir ziyarete gittiğinde hiç kimse yolluk almıyor. Hiçbir çalışana Cumhurbaşkanlığı yurt dışında yolluk vermiyor." şeklinde konuştu.

Bir milletvekilinin "Uçak kaldırıyor" şeklinde laf atması üzerine Yılmaz, "Elbette uçak kalkacak, başka nasıl gidebilirler? Ama burada bir yolluk ödenmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Yasal anlamda aslında ödenme imkanı da var ama bunun dışında bir harcama yapılmıyor. Yani Cumhurbaşkanlığımızın bu konularda oldukça hassas olduğunu söyleyebilirim." dedi.