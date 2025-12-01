Yunanistan’da savaş senaryosu: Tatbikatın hedefi Türkler!

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

YUNANİSTAN'A KARŞI OLANLAR TOPLAMA KAMPINA…

Yunanistan'ın askeri yapısına dikkat çeken Tahsin, Yunanistan'ın şu anda hava-kara ve deniz gücü olarak 300 bin askere sahip olduğunu, söyledi. Tahsin, ayrıca 250 bin profesyonel asker sürekli olarak eğitimli olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

Yunanistan'da şu anda 300 bin asker var. Yani orduya baktığımız zaman, hava, kara ve deniz. Dolayısıyla 250 bin profesyonel asker sürekli olarak eğitimli. Acemi er birliğe girdiği andan itibaren drone eğitimi alacak. Artı bir de paramiliter. Yani 150 bin gönüllü. Zaten bunlar geçmişten bu güne Yunanistan Anayasası'nda var. Bunlar var zaten. Bu 150 bin şu anda var. Dün, evvelki gün Gümülcine'de bir tatbikat gerçekleştirdiler. Neden Gümülcine'de? Azınlık basını zaten burada yazdı. Hiç sessiz sedasız Selanik Kavala arasında olan Rentina, Göller, Büyük Beşik, biz o Osmanlı döneminde o göllere Büyük Beşik, Küçük Beşik derdik. Dolayısıyla da o bölgede, orada birinci Hava İndirme Tugayı var. O tugayın komandoları geldi Gümülcine'de, Gümülcine'nin Püs Küllü bölgesinde, ki istimlak edildi yıllar önce zaten parası da verilmedi. Batı Trakyalılara. Ordu orayı istimlak etti. Orada bir tatbikat yaptılar. Tatbikatın amacı neydi biliyor musunuz? Hava indirme tugayının komandoları tatbikat yapıyorlar. Türklerin yaşadığı bölgede. Ve tatbikatın konusu: Yunanistan'a ihanet edecek evlerin basılıp etkisiz hale getirilmesi ve toplama kampına gönderilmesi.

İki gün boyunca gerçekleştirildi. Çok hassas bir bölgede. Böyle bir tatbikatın, özellikle bu tatbikata Yunan ordusu Kara Kuvvetleri Merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu, askeri araç gönderdi. Muz ZPT 113'ü dedikleri o eski 40 yıl, 45 yıl önce 2. Dünya Savaşı'ndan kalma personel taşıyıcı. Onun yanında Hummer cipleri vardı. Dolayısıyla da bunlar teşvik ediliyor baktığımız zaman. Dolayısıyla da zaten gergin bir ortamda, kuzeyde Ukrayna Savaşı, güneyde Doğu Akdeniz'de var olan gerginlikler. Bir de şimdi burada bu olayın gerçekleşmesi tabii ki birçok yöne mesajlar veriyor Yunan basınına baktığımız zaman.