Yunanistan’da savaş senaryosu: Tatbikatın hedefi Türkler!
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın “Bizim için en büyük tehdit Türkiye” açıklamasından sonra “Ege denizini karadan kapatacaklarına yönelik skandal açıklamasının ardından ilk tepki en beklemedikleri yerden geldi. Yunanlı generaller açıklamaya tepki gösterirken A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan’dan son gelişmeleri aktardı. Büyük bir ekonomik krizin batağında halkın bu sözlerle oyalandığı belirten Tahsin, Dendias’ın Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde provokatör gibi hareket ettiğini söyledi.
Dendias'ın "Bizim için en büyük tehdit Türkiye, Egeyi donanmanın korumasının hiçbir anlamı yok. 1 milyarlık gemiyi birkaç İHA ile imha edebilirsiniz" sözleri gündem yaratırken Ege'nin mobil füze sistemleri ile korunacağını söylerek Ege Denizi'ni karadan kapatacaklarını ifade etti. Skandal açıklama sonrası tepkiler de peş peşe gelirken Yunanlı Bakan'a en büyük eleştiri kendi generallerinden geldi.
"PROVOKATÖR GİBİ HAREKET EDİYOR"
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ne zaman iyi gitmeye başlasa görünmez bir elin Dendias'ı öne sürerek hareket ettiğini belirten A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, şöyle konuştu:
"Türkiye ile ilişkiler ne zaman düzeye çıksa ve bir şeyler konuşulmaya başlansa Savunma Bakanı Dendias, tırnak içinde söylüyorum bir provokatör gibi hareket ederek özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin ve AK Parti'nin bugüne kadar iyi ilişkiler içinde olmak istemesinin baltalarcasına bir görünmeyen el Dendias'ı ortaya sürüyor. Ve Başbakan Miçotakis hükümetinin tamamını zorda bırakıyor."
YUNANİSTAN'A KARŞI OLANLAR TOPLAMA KAMPINA…
Yunanistan'ın askeri yapısına dikkat çeken Tahsin, Yunanistan'ın şu anda hava-kara ve deniz gücü olarak 300 bin askere sahip olduğunu, söyledi. Tahsin, ayrıca 250 bin profesyonel asker sürekli olarak eğitimli olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:
Yunanistan'da şu anda 300 bin asker var. Yani orduya baktığımız zaman, hava, kara ve deniz. Dolayısıyla 250 bin profesyonel asker sürekli olarak eğitimli. Acemi er birliğe girdiği andan itibaren drone eğitimi alacak. Artı bir de paramiliter. Yani 150 bin gönüllü. Zaten bunlar geçmişten bu güne Yunanistan Anayasası'nda var. Bunlar var zaten. Bu 150 bin şu anda var. Dün, evvelki gün Gümülcine'de bir tatbikat gerçekleştirdiler. Neden Gümülcine'de? Azınlık basını zaten burada yazdı. Hiç sessiz sedasız Selanik Kavala arasında olan Rentina, Göller, Büyük Beşik, biz o Osmanlı döneminde o göllere Büyük Beşik, Küçük Beşik derdik. Dolayısıyla da o bölgede, orada birinci Hava İndirme Tugayı var. O tugayın komandoları geldi Gümülcine'de, Gümülcine'nin Püs Küllü bölgesinde, ki istimlak edildi yıllar önce zaten parası da verilmedi. Batı Trakyalılara. Ordu orayı istimlak etti. Orada bir tatbikat yaptılar. Tatbikatın amacı neydi biliyor musunuz? Hava indirme tugayının komandoları tatbikat yapıyorlar. Türklerin yaşadığı bölgede. Ve tatbikatın konusu: Yunanistan'a ihanet edecek evlerin basılıp etkisiz hale getirilmesi ve toplama kampına gönderilmesi.
İki gün boyunca gerçekleştirildi. Çok hassas bir bölgede. Böyle bir tatbikatın, özellikle bu tatbikata Yunan ordusu Kara Kuvvetleri Merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu, askeri araç gönderdi. Muz ZPT 113'ü dedikleri o eski 40 yıl, 45 yıl önce 2. Dünya Savaşı'ndan kalma personel taşıyıcı. Onun yanında Hummer cipleri vardı. Dolayısıyla da bunlar teşvik ediliyor baktığımız zaman. Dolayısıyla da zaten gergin bir ortamda, kuzeyde Ukrayna Savaşı, güneyde Doğu Akdeniz'de var olan gerginlikler. Bir de şimdi burada bu olayın gerçekleşmesi tabii ki birçok yöne mesajlar veriyor Yunan basınına baktığımız zaman.
DENDİAS'TAN DENSİZ SÖZLER
Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise yapılması planlanan tatbikat senaryolarına ilişkin konuşarak şunları söyledi:
Hem düşmanca bir tutum hem de böyle bir tatbikat senaryosu Savunma Bakanlığı'yla koordineli hazırlanır. Şimdi burada Dendias'tan bahsediyoruz ya, adam densiz konuşuyor, densiz işler yaptırıyor. Bu da onun bir işareti aslında. Herhangi bir şekilde sonuçta Trakya'da yaşayan etnik kökeni Türk olan insanlar var. Bunlar Lozan'la hakları tanınmış kişiler. Bu kişilerin olduğu bölgede bu tür tatbikatın yapılması, yani tatbikatlarda jenerik senaryolar olabilir. Bir ülkenin kendine göre gizli ajandası olabilir. Git bunu diyelim ki Sakız Adası'nın batı tarafında yap. Yani kimsenin olmadığı, kendi vatandaşının olduğu senaryoyu orada oyna. Eğer ki bizden, oradaki Türklerden, Türk vatandaşlarımdan korkuyorsan, kendini Türk hissedenlerden ama bunun Milli yani ondan Yunanistan açısından söylediğimizde Savunma Bakanlığı'nın kontrollü alanı olan bir tatbikatın içerisine enjekte ediliyor olması Yunanistan'ın gerçekten paranoya içerisinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir şey kabul edilemez yani. Jenerik değil, gerçek bir şey yapıyorlar. Yani gerçekmiş gibi davranıyorlar. Hem oradaki yaşayan insanları rahatsız ediyorlar hem de bu başka çağrışımlar ister istemez şu anda bizi bile bir infial oluşturuyor yani. Kabul edilebilir bir şey değil.
İÇ EKONOMİSİ DİBE VURMUŞ ÜLKE: YUNANİSTAN
A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krize değinerek emekli subayların parlamentoya yürüyüşüne ilişkin şunları söyledi:
Yunanistan karman çorman şu anda. Ama şöyle bir şey. Yunanistan şu anda kendi iç ekonomisi tamamen dibe vurmuş bir ülke. Bakın bunu üzerine basa basa başka yayınlarda da söyledim. Bunun içerisinden zor çıkacak, zor kurtulacak. Bu bir gerçek. Çünkü şu anda tüm herkes 2-3 gün önce Gafar zaten biliyorsunuz, takip ediyordur, görmüştür. Atina'da emekli subaylar parlamento önüne yürüdüler. Emekli maaşlarımız yetmiyor, Dendias bizden daha neyi kesecek? Yani şu anda Dendias Yunanistan'da hedefte olan bir kişi baktığımız zaman. Ama yaptığı işler de hakikaten biraz önce değerli üstadım da söyledi Hüseyin Bey, dedi ki "Densiz işler." Doğrudur. Yani hakikaten akla mantığa sığmayan işler. 150 bin paramiliter bir grup yetiştireceksin. Kime karşı, neye karşı? E peki hani ülkelerle şu her seferde Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nda var olan Yunanlılar "Biz Türkiye'yi savunuyoruz. Türkiye'yle iyi geçinmek istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Ancak provokasyonu Türkiye yapıyor" diyorlar. Burada provokasyonu gerçek anlamda kim yapıyor? Ama şunu söyleyeyim, artık yani takke düştü, kel göründü derler bizim Batı Trakya'da.
"YUNİSTAN'DA BİLİNMEYEN ŞEYLER YAŞANIYOR"
Açık konuşacağım. Avrupa Birliği gerçek anlamda Yunanistan'a gelip nasıl geldiler ki bu Avrupa kış sponsoru destek birimlerini incelediler ve bir yolsuzluk buldular o pekete şeyinde. Şu anda hiç kimse parasını alamıyor. Dolayısıyla uygulamaları tamamen kontrol etmek için buraya gelip artık Yunanistan'ı tamamen kontrol etmeleri gerekir. Çünkü burada bilinmeyen şeyler yaşanıyor Yunanistan'da. Bunlar gerçek. Bunları biz büyütmüyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Herkes şu anda biliyor musunuz? Herkes Yunanistan'dan ayrılıp kaçıp gidiyor. Hollanda'ya, Almanya'ya kaçıyorlar. Doktorlar kaçıyor. 1.500 doktor son olarak hastanelerden ayrılıyor. Diyorlar ki "Biz şey yapacağız, dilekçe yapıyoruz ve ayrılıyoruz." Yunanistan'ın durumu bu. Gerçek bunlar. Yani bir de çıktı şimdi Dendias doktrini. Bunlar gerçek ama bunları söylememiz lazım bizim.
"HERKES 250 AVROLUK DESTEĞİ BEKLİYOR"
Ve şu anda bakın, TEDA dedikleri yani yardım ailelere, herkes Noel tatili öncesi yatacak olan 150 avro parayı bekliyor, biliyor musunuz? Verilecek olan 250 avroluk yardımı... Buyurun telefonları herkes Yunanistan'dan telefon açsın. Bunların doğru olmadığını söylesin. Herkes 250 avro bir destek aldı. Yani nereye düştü? Bakın, durum nereye geldi?
"ÖNCEKİ HÜKÜMETLERİN HATALARI TÜRKİYE'NİN BACAĞINA PRANGA VURDU"
Uzmanlarımız daha sonra söylerler. İsrail'den alınacak uzun menzilli mobil hava savunma sistemleri var ve bunlar aynı zamanda saldırı sistemi de olabiliyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman bunlar askerileştirisiz, askeri asker olmaması gereken adalara zaten var onlar yıllar yıllardan beri. Eskiden Rodos'a, Sisam'a, efendime söyleyeyim bu adalara gittiği, Midilli'ye gittiğinde, bunlar İstanköy'e gittiğinde sivil elbiselerle gezerdi askerler. Belli olmasın diye orada asker olduğu. Ama yıllarca bir önceki hükümetler Türkiye'yi laylaylom yönetirken hiç kimse, hiç kimse sormadı "Hey, ne arıyorsun burada" diye. Dolayısıyla da böyle bir AK Parti hükümetleri geldi son döneme ve dedi ki "Bu adalar askeri askersiz olması gerekir." İşte bir önceki hükümetlerin hataları şu anda Türkiye'nin bacağına bir pranga gibi vuruldu ve şu anda Avrupa Birliği'ni arkasına alan Yunanistan adalara vur, mobil askeri sistemleri yığacak. Onun için o gemileri orada tutmayacak ve uzun menzilli Ege'den, Ege'den Girit zaten belli Amerikalılar orada uçak gemileriyle. Yani böyle hızlı hızlı anlatıyorum bunları çünkü zaman dar. Belki buradaki konuklarımızın da söyleyecekleri vardır ama bunu başka bir zaman çok geniş açalım. Çünkü daha söyleyecek çok şeylerimiz var.
