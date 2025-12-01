Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! Savunma Bakanı Dendias: Ege’yi füzelerle kapatacağız

"Dünya Perspektifinde Yunanistan" başlıklı etkinlikte konuşan Dendias, Türkiye'ye yönelik suçlamalarını yineledi.

Bakan, 1952'den beri NATO üyesi olan Yunanistan'ın ittifak içinde çelişkili bir pozisyon aldığını savunarak, "Yunanistan kendini savunuyor, Türkiye tehdit ediyor. NATO'da en büyük risk, bir diğer üye olan Türkiye'den geliyor" ifadelerini kullandı.

EGE'DE YENİ SAVUNMA DOKTRİNİ: "DENİZİ KARADAN KAPATACAĞIZ"

Dendias, Ege savunmasında köklü değişiklikler yapılacağını açıkladı. Donanma odaklı mevcut stratejinin artık yetersiz olduğunu vurgulayan bakan, yeni doktrini şu sözlerle özetledi:

Ege adalarına yüzlerce seyyar füze bataryası yerleştirilecek

Deniz yolları adalardan kontrol altına alınacak

Donanmanın dar su yollarıyla sınırlı operasyon yapması engellenecek

Bakan, "1 milyar Euro değerindeki bir fırkateyni birkaç bin Euro'luk İHA ile imha edebilirsiniz. Bu nedenle stratejimizi tamamen değiştirdik" dedi.

'AŞİL'İN KALKANI' PROJESİ İLE HAVA SAVUNMASI GÜÇLENECEK

Dendias, Ege'nin yalnızca deniz değil, hava sahasının da kapsanacağını belirtti.

"Aşil'in Kalkanı" adı verilen projeyle:

Ege adaları ve Türk-Yunan kara sınırı yakınına 5 farklı tipte füze sistemi konuşlandırılacak

Sistemlerin önemli kısmı İsrail'den tedarik edilecek

Uçaksavar sistemleri ile hava savunması güçlendirilecek

TÜRKİYE'NİN İHA ÜSTÜNLÜĞÜNE KARŞI ÖNLEMLER

Bakan, Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki ilerlemesine dikkat çekerek, Yunan ordusunun hızlı şekilde bu alana uyum sağlaması gerektiğini vurguladı:

"Askerin silahı artık İHA'dır. Her asker İHA eğitimi almalı"

Türkiye'nin 1 milyondan fazla hazır İHA'sı bulunduğu iddia edildi

"Kentavros" adlı anti-İHA sisteminin tüm fırkateynlere yerleştirilmesi planlanıyor

Kara konuşlu versiyonlarla da İHA'lara karşı kullanılabilecek

Dendias ayrıca 150 bin gönüllü yedek asker ile toplam 250 bin yedek asker hedefine ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

İTALYA'DAN FIRKATEYN VE UZUN MENZİLLİ FÜZE PLANI

Bakan, İtalya'dan alınacak ikinci el Bergamini sınıfı dört fırkateynin, Doğu Akdeniz'in herhangi bir noktasından 1.500 kilometre menzilli füzeler atabileceğini belirtti. Bu açıklama, Yunanistan'ın bölgedeki silahlanma ve caydırıcılık hamlelerini gözler önüne serdi.