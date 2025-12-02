02 Aralık 2025, Salı

Dendias'tan "densiz" sözler! Kriz ateşini kim körüklüyor?
Dendias’tan densiz sözler! Kriz ateşini kim körüklüyor?

Dendias’tan “densiz” sözler! Kriz ateşini kim körüklüyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 01:27
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın “Bizim için en büyük tehdit Türkiye” açıklamasından sonra “Ege denizini karadan kapatacaklarına yönelik skandal açıklamasının ardından ilk tepki en beklemedikleri yerden geldi. Yunanlı generaller açıklamaya tepki gösterirken A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan’dan son gelişmeleri aktardı. Büyük bir ekonomik krizin batağında halkın bu sözlerle oyalandığı belirten Tahsin, Dendias’ın Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde provokatör gibi hareket ettiğini söyledi.
