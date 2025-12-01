Kırmızlı bültenle aranan 12 firari yakalandı! 4 ülkeden Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 12 kişinin Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Interpol–Europol Daire Başkanlığı'nın Adalet Bakanlığı, İstihbarat birimleri, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele daireleriyle yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçan şüphelilerin izleri sürüldü. İlgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yapılan iş birliğiyle şüpheliler tek tek yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gürcistan'da yakalananlar:

F.K. – "5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, sahte kredi kartı üretimi, dolandırıcılık ve tefecilik"

O.U. – "Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma"

M.T. – "Kasten öldürme"

K.K. – "Dolandırıcılık, silahlı tehdit, yaralama ve çeşitli suçlar"

B.T. – "Kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma"

T.L. – "Hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığı ihlali ve yaralama"

İ.K. – "Uyuşturucu madde ticareti"

Almanya'da yakalananlar:

A.A. – "Uyuşturucu madde ticareti, cezaevine yasak eşya sokma"

S.D. – "Kasten öldürmeye teşebbüs"

E.Y. – "Yağma"

Avusturya'da yakalanan:

Z.S. – "Uyuşturucu madde ticareti"

Fransa'da yakalanan:

H.D. – "Resmi belgede sahtecilik"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen birimlere teşekkür ederek, "Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.