Afrika’nın sesi Türksat’ta! Nijer devlet televizyonu yayınlarını TÜRKSAT uydularına taşıdı

"BU İŞ BİRLİĞİ, TÜRKİYE–NİJER DOSTLUĞUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Yayın anlaşmasının iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin ötesinde, kültürel ve diplomatik ilişkileri de destekleyen bir adım olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Telesahel'in yayınları sayesinde Nijer'in haberlerinin, kültürel içeriklerinin ve kalkınma hikâyelerinin artık uluslararası izleyicilere ulaşacağını vurguladı. Uraloğlu, "Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi." dedi.