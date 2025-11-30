Afrika’nın sesi Türksat’ta! Nijer devlet televizyonu yayınlarını TÜRKSAT uydularına taşıdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel’in yayınlarını Türksat uydularına taşıdığını açıklayarak, “Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya uzanan küresel bir yayın köprüsü kurduk. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye’nin Afrika’daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek.” dedi.
Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin yalnızca teknik bir anlaşma olmadığını; aynı zamanda Afrika'nın sesini, kültürünü ve haber akışını dünyaya taşıyan stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Bugün Afrika'nın merkezinden yükselen bir yayın, artık Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar milyonlarca haneye Türksat üzerinden ulaşıyor. Bu, Türkiye'nin uydu yayıncılığındaki gücünün ve uluslararası güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir." diye konuştu.
"TÜRKİYE, KÜRESEL YAYIN DAĞITIM MERKEZLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ"
Telesahel yayınlarının, güçlü kapasitesi ve geniş coğrafi erişimiyle öne çıkan Türksat 4A üzerinden verildiğini belirten Uraloğlu, "Türksat uyduları artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yayın altyapısına hizmet veriyor. Nijer Devlet Televizyonu'nun Türksat'ı tercih etmesi, teknolojimizin geldiği noktayı, sunduğumuz yayın kalitesini ve kesintisiz hizmet güvencesini net şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
"BU İŞ BİRLİĞİ, TÜRKİYE–NİJER DOSTLUĞUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"
Yayın anlaşmasının iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin ötesinde, kültürel ve diplomatik ilişkileri de destekleyen bir adım olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Telesahel'in yayınları sayesinde Nijer'in haberlerinin, kültürel içeriklerinin ve kalkınma hikâyelerinin artık uluslararası izleyicilere ulaşacağını vurguladı. Uraloğlu, "Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi." dedi.
Bakan Uraloğlu, Türksat'ın Afrika'da Gana, Nijerya ve Nijer başta olmak üzere birçok ülkeye yayıncılık ve iletişim hizmeti sunduğunu hatırlatarak, "Türkiye artık uydu teknolojilerinde dışa bakan değil, dünyaya hizmet veren bir ülke konumundadır. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek." şeklinde konuştu.
