Katil İsrail’den Suriye’nin güneyine kanlı baskın: 13 ölü | Dışişleri’nden tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den, İsrail'in Suriye'nin Şam kırsalında düzenlediği saldırılara ilişkin paylaşım yaptı (X- Ekran görüntüsü)

"İSRAİL, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL ETMEKTE"

Katil İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırıları hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Keçeli şunları kaydetti:

"Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir.

İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır.

Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir."