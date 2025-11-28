Katil İsrail’den Suriye’nin güneyine kanlı baskın: 13 ölü | Dışişleri’nden tepki
Katil İsrail’in, Suriye’nin güneyinde Şam kırsalına bağlı Katana bölgesindeki Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti, en az 24 kişi yaralandı. Terör devletinin saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğini vurguladı.
Katil İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor.
Son olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan terör devleti, Suriye'nin güneyinde Şam kırsalına bağlı Katana bölgesindeki Beyt Cin köyüne kanlı bir baskın düzenledi.
Suriye basınında yer alan haberde, katil srail askerlerinin Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne baskın düzenlediği belirtildi.
Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi. Terör ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, en az 24 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Yönlendirme, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürü Nejib Ennasan, "Şimdiye kadar Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik İsrail saldırısında 13 şehidin cesedi ve 24'ten fazla yaralı hastanelere nakledildi; bu rakamlar kesin olmayan ilk belirlemelerin bilançosudur." ifadelerini kullandı.
TERÖR DEVLETİ SALDIRILARI DOĞRULADI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait araçlardan birinin birliklerin çekilmesinin ardından bölgede kaldığı görüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği görüntülere yansıdı.
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi.
Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.
"İSRAİL, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL ETMEKTE"
Katil İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırıları hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.
Keçeli şunları kaydetti:
"Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir.
İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır.
Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir."
