CHP’de 4 adımda tasfiye! Özel yönetimi muhalifleri tek tek pasifize ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

MUHALİF KANADA 4 FARKLI ADIMLA PASİFİZE

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre bir yandan görevden alma tehditleri bir yandan itibarsızlaştırma girişimleri diğer yandan ise ihraç söylemleriyle sindirilmeye çalışılan muhalif kanat, bugüne kadar sistematik şekilde atılan 4 farklı adımla birlikte parti içinde pasifize edildi.

PARTİDE MUHALİF AVI: 1819 KİŞİ HAKKINDA İNCELEME

İç muhalefete karşı ilk büyük operasyon, 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'yerel seçimler sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı.

Bu çağrı ile birlikte partide 'muhalif avı' tetiklendi. 1819 kişi hakkında inceleme yapıldı, 400'e yakın kişi disipline sevk edildi. Çanakkale gibi az nüfuslu illerde dahi ihraç edilen partililerin sayısı 30'a dayandı.