CHP'de 4 adımda tasfiye! Özel yönetimi muhalifleri tek tek pasifize ediyor
CHP'de 39. Olağan Kurultay yaklaşırken, yaklaşık iki yıldır görevde olan Genel Başkan Özgür Özel’in dönemi en çok “tasfiye hamleleri” ile anılır oldu. Parti içinde 2023’ten bu yana disiplin kuruluna sevk edilenlerin sayısının 1000’i geçtiği öne sürülüyor. Özel yönetimi tarafından muhalif kanat, bugüne kadar sistematik şekilde atılan 4 farklı adımla birlikte parti içinde pasifize edildi.
CHP'de 2023 yılındaki olaylı kurultay ile birlikte göreve gelen mevcut parti yönetimi, o günden bu yana eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerini susturabilmek için sık sık disiplin süreçlerini devreye soktu.
MUHALİF KANADA 4 FARKLI ADIMLA PASİFİZE
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre bir yandan görevden alma tehditleri bir yandan itibarsızlaştırma girişimleri diğer yandan ise ihraç söylemleriyle sindirilmeye çalışılan muhalif kanat, bugüne kadar sistematik şekilde atılan 4 farklı adımla birlikte parti içinde pasifize edildi.
PARTİDE MUHALİF AVI: 1819 KİŞİ HAKKINDA İNCELEME
İç muhalefete karşı ilk büyük operasyon, 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. 81 il başkanına yazı gönderen CHP yönetimi, 'yerel seçimler sürecinde parti aleyhine çalışan isimler' kisvesi altında muhalefete tarihi bir fişleme kampanyası başlattı.
Bu çağrı ile birlikte partide 'muhalif avı' tetiklendi. 1819 kişi hakkında inceleme yapıldı, 400'e yakın kişi disipline sevk edildi. Çanakkale gibi az nüfuslu illerde dahi ihraç edilen partililerin sayısı 30'a dayandı.
KONUŞAN İSİMLER İHRAÇ EDİLDİ
Mutlak butlan davası kapsamında da partide büyük bir kıyıma girişildi. Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan ve araştırılmasını isteyen yüzlerce partili disipline sevk edildi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin gibi tanınan partililer için bir bir ihraç kararları çıktı. Genel merkez destekli sosyal medya hesapları üzerinden de muhalif isimlere yönelik geniş çaplı bir linç kampanyası yürütüldü.
"GÖREVDEN ALIRIZ" TEHDİTLERİ
Parti yönetimi, temmuz ayında ilan ettiği kongreler takvimi ile de muhalifleri kıskaca aldı. Takvim başlatıldıktan sonra Çankaya, Ovacık ve Pertek gibi birçok farklı noktadaki ilçe başkanları muhalif kanatta yer almaları sebebiyle görevden alındı.
Bu süreçte genel merkezin işaret ettiği adaylara ve listelere destek vermeyen yerel yöneticiler de aynı şekilde 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldı. Bu örneklerden olan Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir, genel merkezin listesine muhalif paylaşımları sebebiyle sorgusuz sualsiz koltuğundan indirildi.
MUHALİFLERE YOĞUN BASKI
Genel merkez baskısı altındaki il kongrelerinin de geçen ay tamamlanmasıyla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı koltuklarını devretmek zorunda kaldı.
Genel merkez kanadı, bu kez 39. Olağan Kurultay ile birlikte Parti Meclisi'nde de yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini tehdit edebilecek tüm unsurları bertaraf etmeye hazırlanıyor.
