26 Kasım 2025, Çarşamba
Gazeteci Fatih Altaylı için karar günü: Hakim karşısına çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 11:12 Güncelleme: 26.11.2025 11:13
Gazeteci Fatih Altaylı için karar günü: Hakim karşısına çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya yayınında Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle “en az 5 yıl hapis” istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA 11'DE BAŞLADI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

