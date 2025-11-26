26 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Bakan Güler teğmenlerin ihraç gerekçesini açıkladı!

Bakan Güler teğmenlerin ihraç gerekçesini açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.11.2025 17:55
ABONE OL
Bakan Güler teğmenlerin ihraç gerekçesini açıkladı!

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenler ihraç edilmişti. Bütçe görüşmelerinde ihraç eleştirileri üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini belirterek gerekçeyi açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracına ilişkin eleştiriler üzerine teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

MSBden ihraç edilen teğmenler açıklamasıMSBden ihraç edilen teğmenler açıklaması MSB'DEN 'İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER' AÇIKLAMASI

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve kılıç çektiği için orduyla ilişkilerinin kesilmediğini söyleyen Güler, "Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

Teğmenlerin kılıçlı korsan yemini ile ilgili karar açıklandıTeğmenlerin kılıçlı korsan yemini ile ilgili karar açıklandı TEĞMENLERİN KILIÇLI KORSAN YEMİNİ İLE İLGİLİ KARAR AÇIKLANDI
Korsan yemin eden kılıçlı teğmenler için karar günüKorsan yemin eden kılıçlı teğmenler için karar günü KORSAN YEMİN EDEN KILIÇLI "TEĞMENLER" İÇİN KARAR GÜNÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Güler teğmenlerin ihraç gerekçesini açıkladı! Bakan Güler teğmenlerin ihraç gerekçesini açıkladı! Bakan Güler teğmenlerin ihraç gerekçesini açıkladı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör