MSB'den "ihraç edilen teğmenler" açıklaması: "Mustafa Kemal’in askeriyiz" dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi iftira

MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı | Fotoğraf: DHA

"321 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Tuğamiral Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere ülkeye ve bölgeye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların kesintisiz bir şekilde, başarıyla icra edildiğine işaret ederek, "Operasyonlarla, 43'ü geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'deki hudut karakolumuza teslim olmuştur." şeklinde konuştu.

TSK'nın terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiğini söyledi.