Korsan yemin eden kılıçlı "teğmenler" için karar günü
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler hakkındaki karar bugün açıklanacak.
Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okundu.
KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.
"BİRKAÇ TANE KENDİNİ BİLMEZ TEMİZLENECEK"
Başkan Erdoğan korsan yemin skandalına karışan teğmenlere ilişkin konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir. Üniversitemizle ve kara kuvvetlerimizle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atacağız. Ordumuzu siyasi emellere alet edenlere karşı gerekli adımları mutlaka atacağız."
BAKAN GÜLER: DİSİPLİN SUÇUDUR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı korsan yeminine ilişkin "Ortaya çıkan durum bir disiplin suçudur. Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir." demişti.
MSB: HER YÖNÜYLE İNCELENİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan olayla ilgili inceleme başlattığını duyururken "Olay her yönüyle incelenmektedir. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.