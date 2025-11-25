ABD Dışişleri Bakanlığı Maduro’yu terörist ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile ilgili yeni bir ödül duyurusu yayımladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Maduro'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında bilgi sağlayanlara 50 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi.

"CARTEL DE LOS SOLES" İLANI

Duyuruda, ABD tarafından "özel olarak belirlenmiş küresel terör örgütü" olarak tanımlanan "Cartel de Los Soles" yapılanmasıyla ilgili soruşturmaya atıf yapıldı. Paylaşılan ilanda, örgütün liderliği ve faaliyetleri konusunda tutuklamaya veya mahkûmiyete götürecek bilgilerin talep edildiği belirtildi.

"NARKO-TERÖRİZM, KOKAİN İTHALATI, MAKİNELİ SİLAH KOMPLOSU..."

ABD makamları, duyuruda Maduro'nun adını; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu ve makineli silah ile patlayıcı cihazların kullanılması veya taşınmasıyla ilgili suçlamalar çerçevesinde anılan bir soruşturmanın parçası olarak listeledi.

Yetkililer, ihbarda bulunacak kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağının da altını çizdi.