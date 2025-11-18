Venezuela lideri Maduro: Trump’la diyaloğa hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Maduro, Trump'ın kendisiyle ilgili, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" sözlerine değindi.

Trump ile diyaloğa hazır olduğunu belirten Maduro, "Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezuela ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak. Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır. Sözünün arkasında duran, dürüst bir halkla karşılaşacaktır. Ancak 50 bin askerle yıkıcı bir planla gelen herkes, tüm şehirde bir savaşla karşı karşıya kalır" ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA'NIN HRİSTİYAN HALKININ BOMBALANMASINA İZİN VERMEYİZ"

Maduro, Trump'a 'barış' çağrısında bulunarak, "Burada izin verilmeyen tek şey Venezuela'nın Hristiyan halkının bombalanması ve katledilmesidir. Buna asla izin verilmez. Diyalog, bunu İngilizce söyledim ve her zaman tekrarlıyorum. İngilizce nasıl denir? 'Yes to peace; no to war. Never, never war' savaşa hayır, diyalog, diyalog" diye konuştu.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunması halinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ereceğini kaydeden Maduro, "Bu, onun liderliğinin ve isminin siyasi olarak sonu olur. Onu kışkırtıyorlar ve provoke ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Maduro, ABD'nin ülkesini hedef alan muhtemel bir askeri müdahalesini göz ardı etmediklerini de söyleyerek, askeri birliklerin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu bildirdi.