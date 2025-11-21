ABD Venezuela’yı kıskaca aldı: Karayipler’de uçuş yasağı

ABD-Venezuela arasında yaşanan gerilimli atmosfer savaş söylemleriyle daha da gerilirken ABD'den Venezuela'ya yönelik yeni bir hamle geldi. Sınırda askeri hareketlilik sürerken ABD, Karayipler'e uçuş yasağı kararı aldı. Konuyu A Haber'e bağlanarak bölgeden son gelişmeleri aktaran Doğan, "Bu yeni bir operasyon sinyali mi?" sorusunu yanıtladı.

"2 AYDIR PSİKOLOJİK SAVAŞ VERİYOR"

Karayipler'de gerilimli atmosfer uçuş yasağıyla birlikte daha da gerilirken AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Venezuela'da yaşananlara ilişkin önemli detaylar vererek, "Venezuela zaten iki aydır filan bu yana psikolojik bir savaş, savaşa maruz kalıyor." Dedi. Doğan, ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağı ve oradaki hareketliliği Venezuelalı yetkililerin çok yakından takip ettiğini belirterek şöyle konuştu:

Venezuela zaten iki aydır filan bu yana psikolojik bir savaş, savaşa maruz kalıyor. Bunu başta Devlet Başkanı Maduro olmak üzere Venezuela'daki üst düzey askeri yetkililer, başta Savunma Bakanı Vladimir Padrino López olmak üzere, Devlet Başkan Yardımcısı da aynı şekilde... Yani ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağı ve devasa oradaki hareketliliğini çok yakından takip ediyor ve ciddiye alıyor ve bu her geçen zaman bunun çok daha yakından hissettiklerini, yani bunun bir rejim değişikliği operasyonu olduklarının farkındalar.

MADURO: SALDIRIRSA SİYASİ KARİYERİ BİTER

Şimdi yakın zamanda yani dün ve öbür gün alınan yeni önlemler açıklandı. Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun talimatıyla Venezuela'nın Karayipler kıyısına bakan La Guaira, yani olaki ABD Venezuela'ya saldırmaya kalkışırsa kuzeyden gideceği yer orasıdır. La Guaira'da hava savunma sistemleri ve ağır silahların yerleştirilmesi talimatını verdi. Aynı şekilde Karakas La Guaira zaten arasındaki mesafe karayoluyla 40 dakika. Yani La Guaira'dan siz girdiğiniz zaman Karakas'a sadece arasında yarım saatlik hatta 40 dakikalık bir mesafe kalmış oluyor ve o iki şehir arasında ağır silahlar ve hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi talimatını verdi. Nicolás Maduro boyun eğmemekle beraber Trump'ın açıklamalarını ve ABD'den gelen tehditleri yakından takip ediyor ve hemen cevap veriyor. Mesela diyalog kanallarını hiçbir zaman açık bırakmıyor. Ne çok sesini yükseltiyor ne de alttan alıyor. Tam ortasında duruyor. Yani buyurun gelin konuşalım. İstediğiniz yerde. "Venezuela'da bizimle konuşmak isteyen herkes bizimle istediği gibi iletişim kurabilir." Ama çok önemli bir cümle kullandı. "Şayet" dedi, "Venezuela'ya saldırmaya kalkışırsa, Trump'ın siyasi kariyerinin sonu olur."

"STRATEJİK NOKTALARDA ÖNLEMLER ARTIRILDI"

Bu çok önemli bir ifadeydi. Yani bir yandan diyalog kanallarını açık tutup, bir yandan da tehditlere boyun eğmediğini gösteriyor. Yine aynı şekilde Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López'in talimatıyla şu anda kuzey bölgelerinde ve stratejik noktalarında önlemler biraz daha arttırıldı. Oraya ağır silahlar ve hava savunma sistemleri zaten halihazırda yerleştirilmişti ve o da sürekli orada askeri denetlemelerde bulunuyor. Maduro'ya sürekli rapor veriyor. Yani ABD'nin Karayipler'deki hareketliliğini Venezuelalılar yakından takip ediyor.