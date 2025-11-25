Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül! ABD “terör örgütü lideri” ilan etti

25 Kasım 2025, Salı

Savaş çanlarının çaldığı ABD-Venezuela hattında, endişeleri had safhaya çıkaran önemli bir gelişme yaşandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmen "terör örgütü lideri" ilan eden Beyaz Saray, Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu. Zamanlaması dikkat çeken hamle ile Trump, Venezuela'yı kongre onayı olmadan vurabilmesi için gereken son adımı atmış olabilir.
