Türkiye Güney Kore arasındaki stratejik ortaklık beyanı yayınlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung arasında imazalan stratejik ortaklı hakkında ortak beyan yayınlandı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapıtığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KORE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIK HAKKINDA ORTAK BEYAN

"Bir Kardeşlik Mirası, Gelecek için Bir Vizyon"

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye bir devlet ziyareti gerçekleştirmiştir.

Taraflar samimi ve dostane bir havada kapsamlı görüşmelerde bulunarak, ülkelerinin Kore Savaşı sırasında kurulan kardeşlik bağlarına dayalı yakın ve tarihi ilişkilerini ele almıştır.

2027 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne yaklaşırken, karşılıklı saygı, güven ve uzun süreli dostluk temelli Stratejik Ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki ortak irade yeniden teyit edilmiştir.

Siyasi İş Birliği

Taraflar, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini memnuniyetle kaydetmişler ve Asya, Avrupa ve ötesinde barış, istikrar ve refah için ortak taahhütlerini vurgulamışlardır. Taraflar her düzeyde diyalog ve istişarenin önemine atıfla düzenli siyasi temaslar ve üst düzey ziyaretleri sürdürme konusunda iradelerini ifade etmişlerdir.

Taraflar, Birleşmiş Milletler, G20, OECD ve MIKTA gibi çoktaraflı platformlarda sürdürülebilir kalkınma, küresel sağlık ve ortak meydan okumalara etkili yanıtlar vermek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını yinelemiştir.

Ekonomik ve Endüstriyel İş Birliği

Taraflar, Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kaydedilen ilerlemeye dair memnuniyetlerini belirtmiş, ortak refah ve karşılıklı tamamlayıcı ticaret yapısına katkıda bulunacak bir anlaşmanın sürdürülmesinin önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde tarım, balıkçılık ve ormancılık alanlarında iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı niteliğini kabul ederek, piyasa ilkeleri ile karşılıklı fayda rehberliğinde sanayi, imalat, altyapı geliştirme ve enerji alanlarında iş birliğinin sürdürülmesini teşvik etmiştir. Taraflar ayrıca kamu kurumları ve özel sektörler arasında devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmiş ve tüm ortak faaliyetlerde şeffaflık ve adil rekabetin önemini kaydetmişlerdir.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İş Birliği

Taraflar, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi yeni teknolojilerin ekonomi ve güvenlik alanında oynadığı önemli rolü teyitle, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğini artırma konusundaki iradelerini beyan etmişlerdir.

Taraflar, inovasyon için ortak platformların kurulması da dahil olmak üzere, Ar-Ge ekosistemini geliştirmek ve iş birliğini kolaylaştırmak için ortak çabaları teşvik etmeye kararlıdır.

Savunma Sanayii İlişkileri

Taraflar, ulusal mevzuatları ve uluslararası hukuka uygun olarak, savunma sanayii iş birliğini teşvik etmek, yeni ortaklıklar geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan projeler yoluyla ikili ilişkileri daha da derinleştirmek konusunda mutabık kalmışlardır.

Enerji, Çevre ve Sürdürülebilir Büyüme

Taraflar, Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) uyarınca iklim değişikliğini ele almak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek konusunda ortak sorumluluklarını teyit etmiştir.

Taraflar, enerji dönüşümü, enerji güvenliği ile çevre koruma ve yönetimi alanlarında iş birliğinin önemini yinelemiş; yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, batarya teknolojileri ve geri dönüşüm konularında iş birliğinin önemine işaret etmişlerdir. Ayrıca, elektrik şebekesi modernizasyonu çabalarının önemine de dikkat çekmişlerdir.

İki taraf nükleer enerji alanında genel iş birliğinin ilerletilmesine yönelik desteklerini vurgulayarak, bu alanın iki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirme potansiyelini ifade etmişlerdir.

İki taraf temiz teknolojiler ve yeşil ulaştırma alanlarındaki mevcut deneyim paylaşımını takdir ettiklerini belirtmiş ve bu çabaları ulusal önceliklerine uyumlu ve pragmatik bir şekilde sürdürme konusunda mutabık kalmıştır.

Kültürel ve Halklar Arası Etkileşim

İki ülke arasındaki dostluğun, halklarının samimiyetine dayandığını kaydeden taraflar, Türkiye ve Kore arasındaki etkin kültürel, akademik ve turizm alanındaki etkileşimlerin önemine işaret etmişlerdir. İki taraf, karşılıklı anlayışı ve dil öğrenimini teşvik eden eğitim ve kültür kurumlarının çalışmalarını takdirle, öğrenci hareketliliği, sanat alanındaki iş birliği ve turizmin toplumlar arasında kalıcı köprüler olarak taşıdığı değeri vurgulamıştır.

Taraflar, birbirlerinin kültürlerine, geleneklerine ve çağdaş yaşamlarına artan ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkileşimlerin ikili ilişkilerin en kalıcı temelini oluşturduğunu kaydetmiştir.

İki taraf bu ortak tarihî mirası gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını yinelemiştir. Bu bağlamda, Gaziler ve ailelerine yönelik çalışmaların artırılması, Kore ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasında deneyim paylaşımının arttırılması ve ortak anma etkinliklerinin desteklenmesi niyetlerini belirtmiştir. Söz konusu iş birliğinin iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendireceği teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, taraflar, sivil havacılık alanındaki yakın iş birliği de dahil olmak üzere, bağlantısallığın geliştirilmesinin, halklar arasındaki etkileşim ve seyahati daha kolay, daha güvenli ve daha erişilebilir hale getirerek, kültürel etkileşimi daha da güçlendirdiğini kaydetmiştir.

Bölgesel ve Küresel İş Birliği

Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın korunmasına ve terörizmin her türlü biçimi ve şekliyle, organize suçlarla ve mülteci konuları gibi küresel sorunlarla mücadeleye yönelik ortak çıkarlarını yeniden teyit etmiştir. Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, uyuşmazlıkların barışçıl çözümü için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka saygının vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kalmıştır. Küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin korunmasına dair bağlılıklarını vurgulayan taraflar, bu bağlamda da görüş alışverişinde bulunmuştur.

İki taraf da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ile kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki taahhütlerini yinelemiştir. Türkiye, Kore Cumhuriyeti'nin Kore Yarımadası'nda barışçıl bir arada yaşama ve ortak kalkınma hedefi doğrultusunda, Koreler arası temasların artırılması, ilişkilerin normalleştirilmesi ve nükleer silahsızlanmanın ilerletilmesi yoluyla diyaloğun yeniden başlamasına yönelik olarak gerilimi azaltıcı ve güven artırıcı proaktif çabalarına desteğini ifade etmiştir.

İki taraf da insani sorunların ele alınmasında birlikte çalışma ve küresel barış ve kalkınmaya yapıcı şekilde katkıda bulunma niyetlerini vurgulamıştır.