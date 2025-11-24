Komisyon heyeti imralıyı ziyaret etti! TBMM Başkanlığı’ndan açıklama

24 Kasım 2025, Pazartesi
Giriş: 24.11.2025 11:12 Güncelleme: 24.11.2025 20:59
Terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atılırken, tarihi gelişmeler yaşanıyor. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdiği duyuruldu. Süreç Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'a gitmiştir" denildi.

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlenirken tarihi günler yaşanıyor.

CHP ÜYE VERMEDİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırılırdı. CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu.

PKK'lı teröristlerin yaktığı silahlar (ahaber.com.tr)PKK'lı teröristlerin yaktığı silahlar (ahaber.com.tr)

"HEYET YOLA ÇIKIYOR" İDDİASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan Meclis heyetinin, PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı'ya hareket edeceği iddia edildi.

"TEYİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bu gelişme sonrası kulisler hareketlenirken olaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

İMRALI'YA ZİYARET NE ZAMAN? SON KULİSLER A HABER'DE

"Bugün gidileceği yönünde iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tabii buna ilişkin henüz resmi, net bir açıklama yok. Kaynaklarımıza sorduğumuzda "Ankara'dayız" yanıtını aldık. Ancak yine de bu sorunun cevabının peşine düşmüş durumdayız. Hatta şu anda bile yayın esnasında bile kaynaklarımızdan bu bilginin doğru olup olmadığını teyit etmeye çalışıyoruz. Tabii burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaklaşık yarım saat önce atmış olduğu bir tweet var. Onu paylaşmak isterim. "Bizleri hayra anahtar, şerre kilitle" ifadesini kullanıyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız. Süreci takip ediyoruz, aktaracağız."

YA HELİKOPTER YA DA FERİBOT

Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.

FOTOĞRAF VE SES KAYDI ALINMAYACAK

Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı ifade ediliyor. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.

İmralı (AA)İmralı (AA)

MİT ORGANİZE EDİYOR

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.

ANA GÜNDEM YPG

Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TBMM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI: HEYET İMRALI'YA GİTTİ

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.,,

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

