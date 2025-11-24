Gürcistan’da düşen uçağımız hakkında yeni gelişme: Kaza kırım ekibi yurda döndü

24 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 11:58 Güncelleme: 24.11.2025 12:10
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

