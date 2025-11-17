Viral Galeri Viral Tıkla C-130 tipi askeri kargo uçağı neden düştü? İlk tespitler ortaya çıktı: 4 ve 2 numaralı motorlara ne oldu?

C-130 tipi askeri kargo uçağı neden düştü? İlk tespitler ortaya çıktı: 4 ve 2 numaralı motorlara ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldiği sırada Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. Uçağın düşüşü ile ilgili incelemeler devam ederken, ilk tespitler belli oldu. 3'e bölünerek yere düşen uçağın iki motorunun birden arızalanmış olması ihtimali üzerinden duruluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 09:10
Türkiye, 11 Kasım'da meydana gelen uçak kazasıyla sarsıldı. Azerbaycan'dan yurda dönmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan semalarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 parçaya ayrılarak yere düştü. Uçakta bulunan 20 vatan evladı şehit olurken, uçağın düşüşü ile ilgili inceleme başlatıldı.

ASKERİ KARGO UÇAĞI GÜRCİSTAN'DA DÜŞTÜ
Uçağın düşüşü ile ilgili de ilk tespitler gelmeye başladı. Buna göre uçak havadayken önce 4 numaralı motor ardından da 2 numaralı motorda arıza meydana geldiği iddia edildi. Hürriyet'ten Uğur Cebeci'nin haberine göre uçağın motorlarında yaşanan bu arızaların ardından uçak parçalanarak düştü.

İşte uçağın düşüşü ile ilgili ilk incelemeye ilişkin detaylar...

İKİ MOTORA BİRDEN NE OLDU?
* Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı TUAF543 sefer sayılı C-130 uçağı, Merzifon'daki 5'inci Jet Üssü'ne gitmek için Azerbaycan Gence'den sabah saat 10:19'da kalkış yaptı. Tırmanışa başladı. Hiçbir sorun görünmüyordu. Uçağın en fazla 'takat'a, yani güce ihtiyaç duyduğu kalkışta motorların performansında da bir sorun çıkmadı. Kalkıştan sonra Gürcistan hava sahasında 22 bin feet'te (7 bin 333 metre) uçak, düz uçuşa geçti.

* İddialara göre; birden bire dört motorlu uçağın dördüncü motoru, yani kanat uçuna yakın olanı 'feather' oldu (Arızalanan bir motorun pervane kanatları, bir turboprop motor arızalandığında bağlı olduğu pervane dönmeye dönmeye devam eder. Hava pervanelerin yanından akmaya devam ederek pervaneyi döndürür. Bu dönme hareketi sürtünme yaratır ve uçağın kontrolünü zorlaştırır). Hava akışı yönünde hizalama işlemi gerçekleşti. Verilen gazın çok üzerinde pervaneyi döndürdü. Ani bir 1500 feet'lik, yani 500 metrelik yükselme oldu. Gaz kolları motorun aşırı hızlı çalışmasını kontrol etmemeye başladı.

* Yine iddialara göre; 500 metrelik yükselme sonrası bu hızı önlemek için uğraşılırken diğer kanattaki 2 numaralı motor, yağ tazyik arızası gösterdi, sonrasında aşırı (overspeed ) hızlanmayla oluşan rezonansla koptu. İlk parça elevatöre çarpıp uçağı ters çevirdi.

