C-130 tipi askeri kargo uçağı neden düştü? İlk tespitler ortaya çıktı: 4 ve 2 numaralı motorlara ne oldu?
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldiği sırada Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu. Uçağın düşüşü ile ilgili incelemeler devam ederken, ilk tespitler belli oldu. 3'e bölünerek yere düşen uçağın iki motorunun birden arızalanmış olması ihtimali üzerinden duruluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 09:10