CANLI | Başkan Erdoğan’dan Öğretmen Atama Programı’nda önemli açıklamalar

24 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 15:45 Güncelleme: 24.11.2025 15:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden pek az meslek bulunuyor.

Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir. Bugün çifte mutluluk yaşıyoruz. Birazdan 15 bin öğretmen adayının atama heyecanını paylaşacağız.

Ayrıntılar geliyor...

