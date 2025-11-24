24 Kasım 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan butona bastı! 15 bin öğretmenin ataması yapıldı

Başkan Erdoğan butona bastı! 15 bin öğretmenin ataması yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 16:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin "Atanacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum." mesajını verdi. Başkan Erdoğan'ın butona basması ile atamalar yapıldı.
