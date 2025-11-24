Başkan Erdoğan butona bastı! 15 bin öğretmenin ataması yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin "Atanacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum." mesajını verdi. Başkan Erdoğan'ın butona basması ile atamalar yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN