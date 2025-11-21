Bakan Yerlikaya’dan net mesaj: Tek hedefimiz milletimizin huzur ve güvenliği

(Foto: DHA)

"CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ'

Toplantı öncesi açıklama yapan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri illerimizde Türkiye'nin huzuru toplantıları, buluşmaları yapıyoruz. Kocaeli'mizde valimizin koordinasyonunda, onun önderliğinde, gece-gündüz demeden çalışan kahraman jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle birlikte nereden nereye geldik, neler yapıldı; bunların her birini çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Bizim İçişleri ailesi olarak tek bir hedefimiz var; 688 bin arkadaşımızla beraber ülkemizin, başta milletimizin huzur ve güvenliği. Bunun için hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz" dedi.