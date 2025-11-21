Bakan Yerlikaya’dan net mesaj: Tek hedefimiz milletimizin huzur ve güvenliği

21 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.11.2025 16:37 Güncelleme: 21.11.2025 16:58
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, Kocaeli'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda net mesajlar verdi. Tek hedeflerinin milletin huzur ve güvenliği olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Yerlikaya, ilk olarak İzmit'te esnafı ziyaret etti. Ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Yerlikaya, burada şeref defterini imzaladı.

Valilik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kök, milletvekilleri kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

"CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ'
Toplantı öncesi açıklama yapan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri illerimizde Türkiye'nin huzuru toplantıları, buluşmaları yapıyoruz. Kocaeli'mizde valimizin koordinasyonunda, onun önderliğinde, gece-gündüz demeden çalışan kahraman jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle birlikte nereden nereye geldik, neler yapıldı; bunların her birini çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Bizim İçişleri ailesi olarak tek bir hedefimiz var; 688 bin arkadaşımızla beraber ülkemizin, başta milletimizin huzur ve güvenliği. Bunun için hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

