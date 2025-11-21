Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Tek hedefimiz milletimizin huzur ve güvenliği
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, Kocaeli'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda net mesajlar verdi. Tek hedeflerinin milletin huzur ve güvenliği olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Yerlikaya, ilk olarak İzmit'te esnafı ziyaret etti. Ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden Yerlikaya, burada şeref defterini imzaladı.
Valilik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kök, milletvekilleri kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.
"CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ'
Toplantı öncesi açıklama yapan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri illerimizde Türkiye'nin huzuru toplantıları, buluşmaları yapıyoruz. Kocaeli'mizde valimizin koordinasyonunda, onun önderliğinde, gece-gündüz demeden çalışan kahraman jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle birlikte nereden nereye geldik, neler yapıldı; bunların her birini çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Bizim İçişleri ailesi olarak tek bir hedefimiz var; 688 bin arkadaşımızla beraber ülkemizin, başta milletimizin huzur ve güvenliği. Bunun için hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiperane bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mersin su kesintisi sorgulama: 21 Kasım Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?
- Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan elendi! Demet Akalın’dan jüriye bomba gönderme: "Gözlük yollayın"
- Süper Kupa takvimi: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman?
- Cildi olduğundan yaşlı gösteriyor! Doğru sandığınız 7 yanlış cilt bakımı alışkanlığı
- Taç gözyaşlarıyla geldi: Kainat Güzellik Yarışması birincisi Fatima Bosch kimdir?
- 21 Kasım TV yayın akışında neler var? Bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına o bölgeyi vuracak, sağanak yağış kapıda
- Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
- Network filminde Oscar kazanan Beatrice Straight filmde kaç dakika görünmüştür?
- Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?
- Ay'a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?