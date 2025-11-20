AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Adresi şaşırdığını gösteren hadsizlik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman "tarihin doğru tarafında" ve "meşru siyasetin merkezinde" yer alır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
" YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS ETMEYE UĞRAŞMAKTAN BAŞKA BİR SİYASİ FAALİYETİ YOK"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok . Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.
Özgür Özel'e kendi partisi içinden bile "partiyi temizle" mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. "CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle" başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel'in bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir.
"ADRESİ ŞAŞIRDIĞINI GÖSTEREN HADSİZLİK"
Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman "tarihin doğru tarafında" ve "meşru siyasetin merkezinde" yer alır.
Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP'liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çeteler ve suç örgütleri gibi tanımları CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerekiyor. Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, AKCumhur İttifakı'mıza söylemesi, "siyasi navigasyon" probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir.Parti'mize ve
"PARTİYİ TEMİZLEMESİ" ESAS İŞİ OLMALIDIR
CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek "partiyi temizleme si" esas işi olmalıdır.
Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Warner Bros nedir, ne zaman kuruldu? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu'na neden dava açtı?
- 33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM POMEM başvuru şartları
- Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor?
- Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef’e veda eden isim belli oldu
- ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi
- 20 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
- 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?
- Dünya Kupası play-off turu kura çekimi saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?
- Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu
- Kainat Güzellik Yarışması 2025: Miss Universe yarışma tarihi, saati ve yayın kanalı
- Cambridge yılın kelimesini açıkladı: Parasosyal ne demek?
- Sadece 10 dakika: Yemek sonrası o hareket vücudunuzda neleri değiştiriyor?