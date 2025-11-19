CHP'de 20 vekilden kurultay öncesi disiplin çağrısı: İmamoğlu aklanamıyorsa partiden gönderin
İBB’ye yönelik hazırlanan iddianame, CHP içinde dengeleri ciddi biçimde sarstı. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin de bulunduğu 20 milletvekili, kurultay öncesinde ortak bir bildiri yayımladı. Genel Merkez’in yolsuzluk iddialarını savunmak zorunda kalmasına tepki gösteren vekiller, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ile iddianamede adı geçen diğer CHP’li isimlerin parti içinde disiplin sürecine alınmasını talep etti. Vekiller, İmamoğlu’nun suçlamalardan aklanamaması halinde partiden ihraç edilmesine kadar giden yaptırımların düşünülmesi gerektiğini belirtti.
CHP'de 28-30 Kasım'da yapılacak 39. Olağan Kurultay yaklaşırken parti içindeki hareketlilik giderek artıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ile parti içi muhalefet cephesi, Özgür Özel'in hazırladığı anahtar listeye karşı kendi alternatif listeleriyle kurultaya girme planlarını hızlandırdı.
Bu grupların kurultay çalışmaları devam ederken, İBB ile ilgili iddianamenin ortaya çıkması parti içinde adeta deprem etkisi yarattı.
20 VEKİL ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: YOLSUZLUĞU SAVUNMA
Ortaya çıkan müspet deliller, rüşvet trafiğinde bulunan CHP'li vekiller ve belediye başkanları parti içinde huzursuzluğa yol açtı.
20 CHP'li, Genel Merkez'in hırsızlığı ve yolsuzluğu savunmasına isyan edip Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede yer alan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını istedi.
ÖZGÜR ÖZEL'E ÜLTİMATOM: ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIK
Özgür Özel'e "Atatürk'ün mirasına sahip çık" diyerek isyan eden 20 vekilin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
Sayın Genel Başkanım,
Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.
VEKİLLER İSYAN ETTİ: YOLSUZLUĞU AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ
İBB ve diğer CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalını kamuoyuna açıklayamadıklarını belirten CHP'li vekiller, "Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
"BURHANETTİN BULUT, ÖZGÜR KARABAT VE İDDİANAMEDE ADI GEÇEN CHP'LİLER YARGILANSIN"
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat başta adı olmak üzere, yolsuzlukla ismi zikredilen CHP'lilerin "KONUMU NE OLURSA OLSUN" parti içinde yargılanmasını isteyen 20 vekil şu taleplerde bulundu:
Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhitte iftira davası açılması,
Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,
Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişkilerinin kesilmesi.
Vekillerin "itirafçı olanların hala parti üyeliği devam ediyor" diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin partiden ihracını istediği görüldü.
"İMAMOĞLU AKLANAMIYORSA İLİŞİĞİ KESİLSİN"
Bildiride "Konumu ne olursa olsun" vurgusunun yapılmasının ana hedefi ise Ekrem İmamoğlu. CHP'li vekiller İmamoğlu'nun parti içinde yargılanmasını, aklanamıyorsa ilişiğinin kesilmesini istiyor.
BİLDİRİDEKİ CHP'LİLER BELLİ OLDU
Peki, bildiride hangi CHP'li vekillerin ismi var?
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre bildiride yer alan 20 vekilden 10'u şu şekilde:
Orhan Sarıbal
Mahir Polat
Gamze Akkuş İlgezdi
Deniz Demir
Mustafa Adıgüzel
Sevda Erden Kılıç
Rıfat Nalbantoğlu
Hüseyin Yıldız
Hasan Ufuk Çakır
Hasan Öztürkmen
GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'DE
20 CHP'li vekilin Genel Merkez'e bayrak açan bildirisi, kurultay öncesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Gözler Özgür Özel'e çevrildi. Bu doğrultuda Özel'in PM ve MYK'yı nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.
İMAMOĞLU MEDYASI: İHANET BİLDİRİSİ
Öte yandan İBB iddianamesinde fonladığı belirtilen İmamoğlu medyası, CHP'li vekillerin bu hamlesine isyan etti. Bahse konu bildiriyi "İhanet bildirisi" olarak niteledi.
