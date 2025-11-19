CHP’de 20 vekilden kurultay öncesi disiplin çağrısı: İmamoğlu aklanamıyorsa partiden gönderin

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın parti içinde yargılanması isteniyor (ahaber.com.tr)

"BURHANETTİN BULUT, ÖZGÜR KARABAT VE İDDİANAMEDE ADI GEÇEN CHP'LİLER YARGILANSIN"



Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat başta adı olmak üzere, yolsuzlukla ismi zikredilen CHP'lilerin "KONUMU NE OLURSA OLSUN" parti içinde yargılanmasını isteyen 20 vekil şu taleplerde bulundu:

Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhitte iftira davası açılması,

Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,

Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişkilerinin kesilmesi.

Vekillerin "itirafçı olanların hala parti üyeliği devam ediyor" diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin partiden ihracını istediği görüldü.