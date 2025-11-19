Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Rusya-Ukrayna yapıcı olmalı

(FOTO: AA )

ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkan satır başları: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman olduğu gibi çok verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna olarak aramızdaki, devletimiz arasındaki güvene çok değer veriyoruz. Ve özellikle Türkiye'nin Ukrayna'ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli. Bu yolda ilk görüşmemiz değil, zaten biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, bunun için ayrıca size teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin devletimize ve halkımıza karşı yürütülen Rus savaşına ilişkin ilgili tutumu Ukrayna için çok önemlidir. İş birliğimiz için teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten var. Hayatlarımızı kurumuza yardımcı olan iş birliği için ve Türkiye'nin bu trajedi, bu Rus saldırganlığının tüm kilit unsurlarına yönelik net duruşu için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için de teşekkür etmek istiyorum. Bizim egemenliğimiz, sivillerimizin, askerlerimizin, sıradan insanlarımızın yani hayatlarını savunan herkesin bir mücadelesidir. Bu bir meşru müdafaa hakkıdır. Dün bu gece aslında dünya yeniden Rus saldırganlığının bu savaşın ne getirdiğini gördü. Şehirlerimize yeni bir Rus saldırısı yapıldı ve Rus İHA'ları ile füzeleri sıradan konut binalarına doğrudan isabet etti. Sadece bir şehrimiz olan Ternopil'de bu Rus saldırısının nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Evlerinde bulunan, huzur içinde uyuyan insanlar, şu an itibariyle 25 kişinin öldüğü biliniyor. Bunların arasında iki çocuk var. Tüm ailelere başsağlığı diliyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı başsağlığı dileklerinizi dile getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Maalesef enkaz altında insanların olabileceği biliniyor. Kurtarma ekipleri mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca Harke ve diğer şehirlere ve yerleşim yerlerine de saldırılar yapıldı. Sadece bugünkü Rus saldırısında toplam 48 füze ve 476 saldırı amaçlı İHAK kullanıldı. Bu savaş bu kadar kanlı. Ukrayna olarak bütün saldırılara karşı sürekli savunma yapmak zorundayız. Hava savunmamız için gerekli bu kadar gerekli füzeleri, savunucularımız için gerekli silahları, ekipmanları ve savaş uçaklarını arıyor. Gerçekten sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kolay değildir. Bu bir meydan okumadır ve bu her gün yapılan bir çalışmadır. Ukrayna yardım eden herkese minnettarım. Türkiye'de birlikte yürüdüğümüz tüm çalışmalar için de teşekkür etmek istiyorum.

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile savunma alanındaki iş birliğimizin geleceğini de ele aldık. Ortak üretim projelerini ve hayatta daha etkili şekilde kurmak için koordinasyon Ekiplerimiz bugün mutabık kaldığımız konular üzerinde çalışacaklar. Sonuçları bekliyoruz. Elbette diplomatik alandaki durumda detaylı şekilde görüştük. Şu anda pek çok süreç hızlandı ve canlandı. Ve tüm bu faaliyetlerin adil bir barışa ve güveninin garanti altına alınmasına yönlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Savaşına ermelidir ve barışın alternatifi yoktur. Ancak Rusya, savaş ve insan öldürmenin hiçbir şekilde ödüllendirilemeyeceğini anlamalıdır. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna ya da bölgemizdeki veya komşu bölgelerdeki herhangi bir ülkeye karşı benzer bir savaş yayından başlatma imkanı da kalmamalıdır. Türkiye ile bu konuda aynı görüşü paylaşıyoruz. Barış ve güvenlik garanti altına alınmalıdır. Bu güvenlik garantileri çok önemlidir. Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyona ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin desteği için minnettarım. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Karadeniz'deki güvenliğin önemini herkes anlıyor ve bu güvenlik yalnızca Türkiye ile birlikte garanti altına alınabilir. Esir değişimlerini yeniden başlatmak için de çok çaba gösteriyoruz. Ukrayna asker esirlerimizin, Rusya tarafından alıkonulan Ukrayna sivillerinin, özellikle Kırım Tatar CSİ ve dini tutuklularının evlerine dönmesi için. Elbette kaçırılan Ukrayna çocuklarının geri dönmesi için de çalışıyoruz. Bizim ilgili platformlar çalışıyor. Türkiye'de de bu çalışmalar için oluşturduğumuz platformlar var. İnsanlarımızı geri döndürmek için şu anda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı ve önemli sayıda esiri geri getirmeyi umuyoruz. Türkiye bu konuda çok büyük bir destek v eriyor ve bunu gerçekten takdir ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı size teşekkür etm ek istiyorum. Hem bu görüşmeler hem de bu görüşmelerin sonucu için.