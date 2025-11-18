Ankara'da barış zirvesi! Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İspanya ziyaretinin ardından üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy'i Külliye'de kabul etti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tarafların yapıcı olması gerektiğini ve adil, kalıcı barışa vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim" dedi. Zelenskiy ise Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye destklerinden dolayı teşekkür etti.
KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI!
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Yapılan ikili görüşmenin ardından da iki lider, çalışma yemeğine geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
ZELENSKİY ANITKABİR'DE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
ZELENSKİY KRİTİK ZİRVE İÇİN TÜRKİYE'DE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy kritik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
AXIOS'TAN İDDİA: WITKOFF'UN GELİŞİ ERTELENDİ Mİ?
ABD merkezli Axios haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte gelmesi planlanan ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Türkiye'ye gelişini ertelediğini iddia etti.
Axios'un aktardığına göre erteleme nedeni Witkoff'un Miami'de Ukrayanalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirecek olması.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ZİYARET YARIN GERÇEKLEŞECEK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran Zelenski'nin ziyaretin yarın (19 Kasım) gerçekleşeceğini belirterek "Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." dedi.
RUSYA GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yarın Türkiye’de yapılacak görüşmelerde yer almayacağını belirterek, Ukrayna’dan müzakereleri yeniden başlatmaya dair hiçbir işaret gelmediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Türkiye’de olmayacağını bildirerek, “Hayır, Rus temsilciler yarın Türkiye’de olmayacak. Şu ana kadar bu temaslar, Rusya’nın katılımı olmadan gerçekleştirildi. İstanbul görüşmelerinin içeriği hakkında bilgi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Peskov, Ukrayna’nın Rusya’nın barış girişimlerine yanıt vermediğini öne sürerek, “Hayır, şu ana kadar Kiev’den herhangi bir bilgi almadık. Görünüşe göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelere atıfta bulunuyordu” değerlendirmesini yaptı.
Görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da katılabileceğini belirten Peskov, Kremlin’in bu görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Witkoff veya Türk temsilcilerle temas kurmayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya da “Bahsettiğiniz kişilerden herhangi biri Rus tarafını bilgilendirmeyi gerekli görürse, elbette Başkan Putin görüşmeye açık olacaktır” yanıtını verdi.
Peskov ayrıca, şu anki aşamada Putin’in Witkoff veya Türk yetkililerle planlanmış bir görüşmesi olmadığını da vurgulayarak, “Bununla ilgili somut bir plan yok” dedi.
WİTKOFF DA TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak bugün Türkiye’ye geleceğini duyurdu. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bugün Türkiye’ye gelmesi ve Ukrayna ile yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.
ZELENSKIY TÜRKİYE'YE GELİYOR
Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, uzun süredir hazırlığını yaptığımız İspanya'daki toplantılarımızı gerçekleştiriyorum. Bir başka güçlü ülkenin desteğini artırmasını bekliyoruz. Bu, hem hayatları korumamıza yardımcı olacak hem de savaşın sonunu yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.
Başkan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile yapılacak görüşmelerin, Ukrayna'ya daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Zelenskiy, her gün Ukrayna'nın partnerleriyle ilişkilerinde somut sonuçlar alması gerektiğinin altını çizdi.
"MÜZAKERELERİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUM"
Zelenskiy, 19 Kasım (bugün) Türkiye'de üst düzey görüşmeler yapacağını belirterek, "Müzakereleri canlandırmak için hazırlıklar yaptık ve partnerlerimize sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak Ukrayna için en büyük önceliktir." dedi.
Ayrıca, esir değişimleri konusundaki çalışmalara da dikkat çeken Zelenskiy, "Esir takaslarını yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi evlerine getirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
MECLİS VE HÜKÜMET ÇALIŞMALARI
Zelenskiy, hafta boyunca personel toplantılarına ve hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelere de odaklanacağını belirtti. Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada liderliği ve Halkın Hizmetkarı partisinin üyeleri ile yapılacak toplantılarda, gerekli yasama girişimleri ve hızlı kararlar üzerinde çalışacağını söyledi.
Başkan paylaşımını, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu birkaç temel yasama girişimini ve prensipli hızlı kararları hazırlıyorum. Ukrayna'ya zafer!" sözleriyle tamamladı.
