MHP lideri Devlet Bahçeli: Gerekirse üç arkadaşımı alır İmralı’ya ben giderim

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"UÇAĞIMIZA DIŞ MÜDAHALE İHTİMALİ ARAŞTIRILACAK"

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, radyo kaynaklarından, sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza; gönül ve kültür coğrafyalarımızda huzurlu ve güvenli bir hayatın mücadelesini veren bütün kardeşlerimize kalbî selamlarımı iletiyorum. Alayını birden hasret ve muhabbetle bağrıma basıyorum.

Tam bir hafta önce, hepimizi yasa boğan; millî yürekleri acıyla dağlayan, gözyaşlarını sel olup akıtan elim bir uçak kazası yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, envanterine kayıtlı C-130 tipi bir askerî kargo uçağımız, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan bir müddet sonra Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Bayramı günü münasebetiyle uçuş yapan F-16'ların bakım ekibinin yanı sıra uçağın mürettebatı ile beraber 20 kahramanımız görev dönüşünde şehadete yürümüşlerdir. Gerçekten de üzüntümüz taşkın ve tarifsizdir.

Kahraman vatan evlatlarının şerefli isimleri millî gönüllere kazınmış, geride bıraktıkları aileler ise hepimizin namusuna emanet edilmiştir. Her birinin ayrı hikâyesi, ayrı beceri ve kabiliyeti vardı. Hem asker olarak hem de uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi. Hepsi de milletimizin tertemiz sinesinden doğan, yüzleri kavruk Anadolu çocuklarıydı.

Al bayrağa sarılan naaşları, 17 ilimizde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tabutlara sarılan şehit çocukları, yarım kalmış hayalleriyle boynu bükük şehit eşleri içimize kor gibi düştü. Onlar faziletle ve fedakârca mücadele ettiler. Şimdi de ilâhî rahmet ve mükâfatla cennete gittiler. 20 kahraman şehidimizin her birisine ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü'nün Hırvatistan'da düşen uçağında şehit olan görevli pilotumuz Hasan Bahar'a da Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerinin, mesai ve silah arkadaşlarının, elbette büyük Türk milletinin başı sağ olsun diyorum.

C-130 tipi kargo uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu elim olayın geri planındaki esrar perdesi kuşkusuz aydınlanacaktır. Bütün ihtimaller dikkatten ve gözden kaçırılmadan incelenecektir. Kaldı ki talep ve beklentimiz de budur.

Şu hususu söylemeden geçemeyeceğim: Askerî kargo uçağımızın düşmesi, kamuoyuna yansımasından hemen sonra, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla yapılan maksatlı ve marazî yorum ve değerlendirmelerin iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır. Karanlık mahfillerce üretilen dezenformasyon kampanyasının nerelere kadar uzandığı, nasıl bir yalan ve iftira düzeneğinin harekete geçirildiği, her türlü izah ve ifadeden varestedir.

Resmî açıklamayı ve öğrenme zahmetine tenezzül etmeden, fiili kaza-kırım heyeti gibi yayın ve yorum yapanların, oturdukları yerden bilirkişilik taslayanların, cehil ve cüretkarları saklanamayacak düzeyde ortadadır. Arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bir süreçte bile milletimize devamlı yalan ve yanlış malumatlar servis edenlerin insanlıklarından dahi şüphe duyulmalıdır. Esasen amaç üzüm yemek değil, bağcıyı zorda bırakmaktır.

Kara günümüzde, acının en ileri derecesinde şehitlerimizin ocaklara düşen ateşinin hepimizi yaktığı bir dönemde, spekülasyon değirmenine su taşıyanlar; neredeyse kesin hükme varanlar; Türkiye'yle ihtiyarı çevrelerle kuklalık yapmak dışında bir işe yaramayan utanmazlardır.

"Askerî kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü?" sorusunun cevabı ya da düştüyse buna neden olan amirlerin nelerden ibaret olduğu; yok, eğer dış bir müdahale ile düşürüldüyse fail mihrakların hüviyetleri elbette belirlenecektir. Ona göre de bir eylem planı, inanıyorum ki temin ve tertip edilecektir.

Zorlu ve sıkıntılı günleri devlet ve millet aleyhine bir dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri, ümit ediyorum ki indirilecektir. Devletimize güven ve itibar asıldır. Milletimize doğru ve isabetli bilgiler vermek, komplo teorilerine kapalı durmak ahlaki bir mükellefiyettir.

Karakutu'nun deşifre edilmesine eş zamanlı olarak, Kaza-kırım heyetinin rapor formatında hazırlayacağı çalışmaların sonuçlanmasını sabırla beklemek lazımdır. Allah'tan niyazım, milletimizi ve devletimizi görünür-görünmez kaza, bela ve her türlü afetten sonsuz kudretiyle muhafaza etmesi; rahmet ve himayesini üzerimizden esirgememesidir.