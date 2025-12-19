Güllü’nün ölümü planlandı mı? Ferdi Aydın'dan kan donduran ifade: "Bu işte 2 ortak var"

Ferdi Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor.

Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar'ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı.

Kaynak: DHA