Güllü’nün ölümü planlandı mı? Ferdi Aydın'dan kan donduran ifade: "Bu işte 2 ortak var"
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülküm Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken, sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu.
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi.
İlk etapta 'intihar' ya da 'kaza' ihtimalleri üzerinde durulurken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aylar süren teknik ve fiziki takibi olayın seyrini tamamen değiştirdi.
YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR
Soruşturma kapsamında, Güllü'nün düştüğü sırada evde bulunan kızı Tuğyan Ülküm Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
SULTAN'DAN İTİRAF: "GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ"
Gözaltına alınan Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifade soruşturmada kritik bir dönüm noktası oldu. Ulu'nun, "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" şeklindeki itirafının ardından Tuğyan Ülküm Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma derinleştirilirken, dosyaya yeni ifadeler ve deliller eklenmeye devam ediyor.
Ferdi Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Güllü Hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlundan ya da kızından bil Ferdi' demişti. Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'Bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor.
Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar'ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı.
"GÜLLÜ'YÜ MAL MÜLK İÇİN ÖLDÜRDÜLER"
Birçok nedeni olabilir. Öncelikle kızının ruh sağlığı iyi değil ikincisi para üçüncüsü annesini kıskanması dördüncüsü evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şöyle Güllü hanımın mal varlığı kalan paralar şu an dünya sıralamasında şarkıları var. Yani teklifler onlar bunlar vs yine 100 milyon 200 milyon TL bir mal varlığı kalıyor. Bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti. Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardır. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar.
"ANNEMİ ÖLDÜRMEK EN BÜYÜK HAYALİM"
Kadın evlenmek için yaptı ve çocuklar çocukken büyüyene kadar hep nefret etmişler annelerinden. Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor.
Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?
Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir. 90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler.
"O GECE EVİNDEKİ ALTINLAR ÇALINDI"
O gece altınlar çalındı biliyorum. Güllü abla öldükten bir gün sonra kolyesi nişanlısının boynundaydı. Bunların iyi niyetine asla inanmıyorum. Evde eğlendiklerini biliyorum. Kaçış planı yaparken eğlendiklerini Türk halkıyla dalga geçtiklerini biliyorum. Güllü, kızının bunu yapacağını biliyordu. O yüzden önlemler aldı. Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet."
