Devlet Bahçeli: İBB davası TRT ve tüm TV’lerde izletilmeli

Devlet Bahçeli: İBB davası TRT ve tüm TV'lerde izletilmeli

Giriş: 18.11.2025 11:24
İBB iddianamesi hakkında açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, “Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır. 1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.” sözlerine yer verdi.
