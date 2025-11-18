Devlet Bahçeli: İBB davası TRT ve tüm TV’lerde izletilmeli

İBB iddianamesi hakkında açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, “Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır. 1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.” sözlerine yer verdi.

